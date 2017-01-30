Только спустя 10 дней после происшествия минская милиция рассказала о самом ЧП и попросила горожан помочь в розыске молодого человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК «Разбой», преступнику грозит до 4 лет лишения свободы.



Фото: пресс-служба ГУВД

— 22 января в 10.45 неизвестный молодой человек, стал угрожать взрывом кассиру обменника и завладел 1,5 тысячами белорусских рублей, 65 долларами и 40 тысячами российских рублей, после чего скрылся, — рассказал TUT.BY источник в правоохранительных органах.

После того, как кассир нажала на тревожную кнопку, на место преступления выехали сотрудники Департамента охраны Первомайского района Минска. О том, что неизвестный напал на обменник, милиция до сегодняшнего дня не сообщала. Возможно, пыталась поймать преступника по горячим следам.

В здании по минской улице Якуба Колоса помимо обменника, находится несколько магазинов: мебельный, книжный.

— Впервые слышим про это. Обменник изолирован от нас и мы не видим, что там происходит, — рассказывают TUT.BY продавцы.

От каких-либо подробных комментариев в ГУВД Мингорисполкома отказались, сославшись на то, что это «исчерпывающая информация».

— Первомайским РОСК по факту разбоя в обменном пункте, расположенном по ул. Я. Коласа, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК «Разбой». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы, — прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

Поиски преступника продолжаются.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой.

Был одет: темная болоньевая куртка с капюшоном чуть ниже пояса фирмы «Puma» с логотипом серого цвета на левой части груди и белого цвета на левом рукаве. На рукавах, от плеча до локтя, имеются вставки серого цвета. Под курткой байка с капюшоном светло-серого цвета (на верхней части капюшона имеется логотип в виде треугольника), на голове черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с лампасами по бокам светлого цвета, на ногах черные кроссовки с рисунком белого цвета на внешней и внутренней стороне. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Если вы узнали изображенного на фото и видео мужчину, просим сообщит по телефонам8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102.