МИНСК, 31 янв – Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.



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По его словам, исследования проводились совместно с дайвинг-клубом "Морской пегас". Археологи с помощью современного оборудования обнаружили на месте бывшего замка бомбы для мортир и боевой багор.

Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского – на то время союзника шведского короля Карла XII.

Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. "Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов", – уточнил Линевич.

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