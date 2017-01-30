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Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны

31.01.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.

Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны
© Sputnik Александр Демьянчук
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По его словам, исследования проводились совместно с дайвинг-клубом "Морской пегас". Археологи с помощью современного оборудования обнаружили на месте бывшего замка бомбы для мортир и боевой багор.

Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского – на то время союзника шведского короля Карла XII.

Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. "Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов", – уточнил Линевич.

Подробнее об археологических находках читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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В конце января археологи вместе с дайверами исследовали укрепления замка Жабер, находившегося в Брестской области.

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