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Археологи нашли под Брестом арсенал замка времен Северной войны
31.01.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Институт истории НАН Беларуси исследовал укреплении замка Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, сообщил Sputnik руководитель экспедиции Сергей Линевич.
© Sputnik Александр Демьянчук
По его словам, исследования проводились совместно с дайвинг-клубом "Морской пегас". Археологи с помощью современного оборудования обнаружили на месте бывшего замка бомбы для мортир и боевой багор.
Линевич сообщил, что с помощью архивных сведений удалось точно определить принадлежность находок к событиям 1706 года, когда замок был уничтожен войсками короля Речи Посполитой Станислава Лещинского – на то время союзника шведского короля Карла XII.
Сейчас часть находок, по словам представителя НАН, доставлена в Институт истории. "Кстати, вес одной бомбы достигает 48 килограммов", – уточнил Линевич.
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В конце января археологи вместе с дайверами исследовали укрепления замка Жабер, находившегося в Брестской области.
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