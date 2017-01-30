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Молодым врачам в Беларуси повысили оклад на 40%
31.01.2017 16:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси молодые
По мнению главы государства Александра Лукашенко, от
«Экономика, вы знаете, какая у нас - абсолютно открытая. Все экономические субъекты, объекты - их в мире тысячи, а может миллионы. Это значит, что нам надо будет сохранить экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренции без вас, без науки не бывает. Пока что мы востребованы», - сказал Лукашенко.
По словам Александра Лукашенко, лучшие разработки ученых должны служить людям, а не пылиться на полках. Для этого он предложил откорректировать модель управления наукой. Дело в том, что молодежь выбирает карьеру в исследовательской сфере все реже и реже. Притом что в стране требуют активного развития такие отрасли, как атомная энергетика, космическая и биотехнологическая.
Стоит отметить, что белорусские ученые в этом году намерены всех удивить и представить экспериментальный образец отечественного электромобиля.
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По мнению главы государства Александра Лукашенко, от высоких результатов в медицине и других науках зависит экономика страны.
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