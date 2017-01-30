В Беларуси молодые врачи будут получать больше. Согласно постановлению Совета Министров от 27 января, на 40% выросли тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

По мнению главы государства Александра Лукашенко, от высоких результатов в медицине и других науках зависит экономика страны. На днях президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным работникам.

«Экономика, вы знаете, какая у нас - абсолютно открытая. Все экономические субъекты, объекты - их в мире тысячи, а может миллионы. Это значит, что нам надо будет сохранить экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренции без вас, без науки не бывает. Пока что мы востребованы», - сказал Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, лучшие разработки ученых должны служить людям, а не пылиться на полках. Для этого он предложил откорректировать модель управления наукой. Дело в том, что молодежь выбирает карьеру в исследовательской сфере все реже и реже. Притом что в стране требуют активного развития такие отрасли, как атомная энергетика, космическая и биотехнологическая.

Стоит отметить, что белорусские ученые в этом году намерены всех удивить и представить экспериментальный образец отечественного электромобиля.