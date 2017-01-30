МИНСК, 31 янв — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ученицы столичной гимназии №11, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Трагедия произошла днем во вторник, 31 января. Тело 14-летней девочки с признаками падения с высоты было обнаружено около одной из многоэтажек на улице Славинского (Первомайский район) . Дом расположен рядом с гимназией, где училась погибшая.

"В настоящее время следователи завершили проведения осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказала Гончарова.

Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств случившегося опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и учителя учреждения образования.