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Гибель гимназистки в Минске: возбуждено дело о доведении до самоубийства
31.01.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ученицы столичной гимназии №11, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
Трагедия произошла днем во вторник, 31 января.
"В настоящее время следователи завершили проведения осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказала Гончарова.
Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств случившегося опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и учителя учреждения образования.
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Девятиклассница спрыгнула с 14-го этажа дома, который расположен недалеко от гимназии, где она училась.
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