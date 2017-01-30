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Гибель гимназистки в Минске: возбуждено дело о доведении до самоубийства

31.01.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ученицы столичной гимназии №11, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Трагедия произошла днем во вторник, 31 января. Тело 14-летней девочки с признаками падения с высоты было обнаружено около одной из многоэтажек на улице Славинского (Первомайский район). Дом расположен рядом с гимназией, где училась погибшая.

"В настоящее время следователи завершили проведения осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказала Гончарова.

Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств случившегося опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и учителя учреждения образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Девятиклассница спрыгнула с 14-го этажа дома, который расположен недалеко от гимназии, где она училась.

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