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Штрафы за ненадлежащую рекламу лекарств увеличат
31.01.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Размер штрафов за ненадлежащую рекламу на медицинскую тематику планируют увеличить в Беларуси, заявила во вторник представитель министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.
Профильные ведомства планируют внести изменения в Кодекс об административных нарушениях. Так, штрафы увеличат за рекламу будто бы лечебных свойствах нелекарственных средств и за несогласование рекламы с Минздравом. Коснется это любой рекламы — в том числе и в социальных сетях.
"Планируется, что для юридических лиц штрафы будут составлять от 40 до 200 базовых величин, для ИП, если они разместили такую ненадлежащую рекламу, — от 30 до 100 базовых величин, для физических лиц — от 10 до 50 базовых величин. Потому что те размеры штрафов, которые существуют, к сожалению, в таком сегменте как реклама лекарственных средств, видимо не очень пугают", — сообщила журналистам Гаврильчик.
Специалисты ожидают, что уже к следующему году рынок рекламы лекарств и БАДов в ЕАЭС будет отвечать общим требованиям.
Сейчас механизм согласования данной рекламы с Минздравом есть только в Беларуси, однако на опыте республики были предоставлены рекомендации для рекламного рынка медпрепаратов СНГ.
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Для юридических лиц за ненадлежащую рекламу штраф может достигать и 200 базовых величин.
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