МИНСК, 31 янв — Sputnik. Размер штрафов за ненадлежащую рекламу на медицинскую тематику планируют увеличить в Беларуси, заявила во вторник представитель министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.

Профильные ведомства планируют внести изменения в Кодекс об административных нарушениях. Так, штрафы увеличат за рекламу будто бы лечебных свойствах нелекарственных средств и за несогласование рекламы с Минздравом. Коснется это любой рекламы — в том числе и в социальных сетях.

"Планируется, что для юридических лиц штрафы будут составлять от 40 до 200 базовых величин, для ИП, если они разместили такую ненадлежащую рекламу, — от 30 до 100 базовых величин, для физических лиц — от 10 до 50 базовых величин. Потому что те размеры штрафов, которые существуют, к сожалению, в таком сегменте как реклама лекарственных средств, видимо не очень пугают", — сообщила журналистам Гаврильчик.

Специалисты ожидают, что уже к следующему году рынок рекламы лекарств и БАДов в ЕАЭС будет отвечать общим требованиям.

Сейчас механизм согласования данной рекламы с Минздравом есть только в Беларуси, однако на опыте республики были предоставлены рекомендации для рекламного рынка медпрепаратов СНГ.