Маленькому ребенку постоянно нужно покупать много вещей, развивающих игрушек и аксессуаров. Однако малыш очень быстро вырастает из кроватки, коляски, учится ходить без ходунков и нуждается в новых игрушках. Все это стоит недешево, а служит недолго. А ведь детские товары можно взять напрокат. Сейчас расскажем, где это можно сделать в Могилеве.



Фото с сайта familyexpert.ru

Большой выбор детских товаров можно встретить в прокате «Бабарики». Здесь есть колыбели, детские автокресла, балансиры, прыгунки, ходунки, развивающие центры, конверты для выписки, молокоотсосы, радионяни, а также игрушки, качели и даже моющие пылесосы. Все игрушки проходят тщательную санитарную обработку детскими моющими средствами. Весь ассортимент товаров можно найти на сайте интернет-проката. Там же можно заказать обратный звонок, найти цены, подробную информацию о товарах, условия проката и доставки. Или уточняйте что-либо по телефонам +375−33−347−17−43 и +375−44−704−27−00. Время работы — с 9.00 до 20.00 без выходных. Адрес офиса — улица Габровская, 25А.

Развивающие коврики, манежи и кроватки, качели, прыгунки, виброшезлонги, карусельки, ходунки — все это, а также самые необходимые вещи и аксессуары для малышей разных возрастов есть в наличии в детском прокате «Гули» . Компания работает через интернет и с полным списком товаров и условиями проката можно познакомиться на сайте . Там же можно узнать об акциях и скидках. Доставка по городу бесплатная, курьер развозит заказы до 19.00 с понедельника по пятницу. Также можно приехать самостоятельно на улицу Челюскинцев, 137/1, офис 16. Контактные телефоны +375−29−615−27−95 и +375−33−384−60−68.

Прокат детских товаров « Мамахэлп » находится на улице Ямницкой, 99, кв. 55. Здесь рады предоставить новоиспеченным родителям автокресла, весы, качели, развивающие игры, радионяни, прыгунки и так далее. Компания работает с 8.00 до 20.00 каждый день, кроме субботы и понедельника. Позвонить сюда можно по телефонам +375−29−132−58−74, +375−33−625−50−82.



Фото с сайта veloclub.su

За весами, горками, батутами, различными игрушками, качелями, колясками, колыбелями, манежами, стульчиками для кормления, ходунками и многим другим также можно обращаться в прокат «Тигруля» на улице Терехина, 13. Предварительно позвонить и уточнить условия проката, стоимость и так далее можно по номеру +375−29−842−98−50. Работает детский пункт проката с 9.00 до 21.00 с понедельника по субботу.

С 9.00 до 17.00 каждый день, кроме воскресенья, открыты двери проката детских товаров «Топтыжка» . Здесь можно взять во временное пользование автокресла, горки, батуты, качели, колыбели, кроватки, манежи, шезлонги, развивающие игры, прыгунки, ходунки и прочее. Адрес — улица Панфиловская, 21А. Все вопросы можно задать по телефону +375−44−700−77−13.

В числе прочих услуг ОАО «МогилевАттракционы» есть и прокат. Здесь дают в аренду не только вещи для дома, велосипеды и другой спортивный инвентарь, но и детские товары. Например, автокресла, горки, батуты, коляски, манежи, стульчики для кормления и так далее. Все филиалы компании: улица Первомайская, 40 (телефон (0222) 22−91−44), улица Мовчанского, 53, каб. 5 (телефон (0222) 30−64−40), проспект Пушкинский, 7 (телефон (0222) 48−60−25), улица Якубовского, 55 (телефон (0222) 27−67−58), Сквер 40-летия Победы (телефон (0222) 77−26−67), улица Каштановая, 2 (телефон (0222) 77−26−67), улица Кулешова возле СШ № 45 (телефон (0222) 77 26 67). Работают здесь по будням с 8.30 до 21.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.