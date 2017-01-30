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Крушение двух Ми-24 в Конго: на борту могли быть белорусы

31.01.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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МИД Республики Беларусь выясняет, находились ли граждане страны на борту вертолета, разбившемся в Демократической республике Конго вертолета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Дмитрия Мирончика.

«Министерство иностранных дел и наше посольство в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте с вертолетом, который, предположительно, пилотировался белорусским экипажем», - сказал Мирончик, уточнив, что в настоящее время официальных данных по поводу происшествия в ведомстве нет.

Он добавил, что МИД прилагает все возможные усилия для выяснения обстоятельств трагедии.

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Два вертолета Ми-24 рухнули в гористой местности в провинции Северное Киву из-за сложных метеоусловий.

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