|
Крушение двух Ми-24 в Конго: на борту могли быть белорусы
31.01.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
МИД Республики Беларусь выясняет, находились ли граждане страны на борту вертолета, разбившемся в Демократической республике Конго вертолета, сообщает
«Министерство иностранных дел и наше посольство в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об
Он добавил, что МИД прилагает все возможные усилия для выяснения обстоятельств трагедии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии