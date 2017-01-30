МИД Республики Беларусь выясняет, находились ли граждане страны на борту вертолета, разбившемся в Демократической республике Конго вертолета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Дмитрия Мирончика.

«Министерство иностранных дел и наше посольство в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте с вертолетом , который, предположительно, пилотировался белорусским экипажем», - сказал Мирончик, уточнив, что в настоящее время официальных данных по поводу происшествия в ведомстве нет.

Он добавил, что МИД прилагает все возможные усилия для выяснения обстоятельств трагедии.