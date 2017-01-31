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Вывозили предметы старины через Беларусь на Запад. СБУ обезвредила группу контрабандистов
31.01.2017 22:16 — Новости Общества | Tut.by
Пять украинцев и два белоруса через Беларусь вывозили культурные ценности в страны Западной Европы и США для перепродажи,
«Злоумышленники причастны к контрабандной переправке
Вещи были обнаружены в автобусе Киев — Минск в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни.
В СБУ сообщили, что одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более одной тысячи предметов старины, среди которых ружье, кольца и др. Также изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за контрабанду и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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Возбуждено уголовное дело за контрабанду и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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