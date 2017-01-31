Пять украинцев и два белоруса через Беларусь вывозили культурные ценности в страны Западной Европы и США для перепродажи, сообщает Служба Безопасности Украины.



Фото: ssu.gov.ua

«Злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов , обнаруженного таможенниками на российско-эстонской границе и, после проведения соответствующих экспертиз, в мае 2016-го возвращенного Украине. 30 января этого года один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта», — рассказали в СБУ.

Вещи были обнаружены в автобусе Киев — Минск в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни.

В СБУ сообщили, что одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более одной тысячи предметов старины, среди которых ружье, кольца и др. Также изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за контрабанду и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



Фото: ssu.gov.ua