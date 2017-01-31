В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия по комплексной проверке боевой готовности.

Подразделения 11‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад совершили марши в назначенные районы, где им предстоит решать широкий спектр поставленных задач.

В ходе проведения марша подразделение 19 омбр совершило переправу через р. Березина по наведенному в условиях сплошного ледяного покрова наплавному мосту. Понтонная переправа была наведена в кратчайшие сроки личным составом понтонно-мостовых батальонов 7‑го инженерного полка и 188‑й гвардейской инженерной бригады.

Часть зенитных ракетных подразделений, экипажей авиации и подразделений радиотехнических войск ВВС и войск ПВО в рамках проверки выведена в назначенные районы и заступила на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

В подразделениях Вооруженных Сил, подвергаемых проверке, продолжаются мероприятия по приему военнообязанных, проведению занятий, а также рекогносцировка районов проведения тактических учений.

В ходе проводимых мероприятий значительное внимание уделяется проверке готовности вооружения, военной и специальной техники к боевому применению в различных условиях обстановки.

В ближайшие дни обстановка будет наращиваться, а количество органов военного управления и войск, привлекаемых к проверке, — увеличиваться.

Проводимая проверка Вооруженных Сил призвана проверить уровень готовности и способности воинских частей и подразделений Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению.