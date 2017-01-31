Вчера в Белорусской государственной академии связи в торжественной обстановке была открыта военная кафедра. В знаковом для белорусского военного образования и наших Вооруженных Сил мероприятии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Казаков. Находились в актовом зале и другие представители Министерства обороны, Министерства связи и информатизации, студенты и преподаватели академии.



Открывая торжественную церемонию, ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич назвал появление военной кафедры в подчиненном ему учреждении образования важным историческим событием. Он выразил уверенность в том, что кафедра послужит доброму и нужному делу — подготовке профессионалов для белорусской армии.

Министр связи и информатизации Сергей Попков признался всем собравшимся, что в 70‑е годы прошлого столетия он имел честь проходить срочную службу именно в войсках связи, на телефонной станции. И уже после армии выбрал свою дальнейшую профессию, продолжив жизненный путь в качестве специалиста связи. Сергей Петрович пожелал молодым людям упорной учебы, а преподавателям академии — успехов в обучении и воспитании защитников Отечества.

Глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков выразил признательность руководству академии связи: она и до открытия военной кафедры играла важную роль в системе обеспечения национальной безопасности, готовила профессионалов в своем деле. Теперь сотрудничество Министерства обороны и Белорусской государственной академии связи упрочится.



В рамках мероприятия министр связи и информатизации Республики Беларусь вручил символический ключ начальнику военной кафедры полковнику Игорю Мачихе, а министр обороны — за номером 1 пропуск в здание академии связи обучающемуся в ней командиру учебного взвода Олегу Бойко.

В свою очередь, генерал-майор Геннадий Казаков рассказал всем присутствующим о развитии системы связи в Вооруженных Силах, о современных образцах цифровой техники связи, которые активно используются в войсках. Упомянул в своем докладе начальник связи Вооруженных Сил и о том, какие именно специалисты для войск будут осваивать современную технику связи на военной кафедре.

Так, в этом учреждении образования будет осуществляться подготовка младших командиров по военно-учетным специальностям (ВУС) «начальник аппаратной» и «начальник радиорелейной станции (многоканальной)». Будут вести подготовку в академии связи и офицеров запаса по военно-учетной специальности «применение смешанных подразделений, воинских частей и соединений связи».

После торжественного открытия кафедры участники церемонии обошли пять специализированных аудиторий. Каждая из них имеет свое назначение.

Так, в аудитории № 151 — тактической и общевоенной подготовки (она рассчитана на 28 обучающихся) — установлены 14 ПЭВМ для работы с учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам.



Аудитории № 153, 154 предназначены для подготовки специалистов по эксплуатации цифровых средств связи. Оборудование каждой позволяет организовать работу самостоятельного узла связи. Аудитории сопряжены между собой и обеспечивают обмен информацией между абонентами АТС по цифровым средствам радиорелейной и проводной связи.

Аудитория № 156 предназначена для подготовки специалис­тов аналоговых средств радиорелейной связи. Оборудование обеспечивает возможность совместной работы с соседней аудиторией. Ну и, наконец, аудитория № 152 нужна для подготовки специалистов средств спутниковой связи (на перспективу). На основе данных аудиторий создан учебный узел связи «Эрудит», который сопрягается с системой связи Вооруженных Сил.



Таким образом, аудиторный фонд военной кафедры академии связи рассчитан на 140 обучающихся по программам подготовки младших командиров (пять групп по 28 человек в разные дни недели).

Как пояснили офицеры-преподаватели военной кафедры, программа подготовки младших командиров рассчитана на 240 учебных часов, распределенных на три семестра (76, 82 и 82 часа). В первом семестре изучаются дисциплины тактической и общевоенной подготовки, во втором и третьем организуется подготовка непосредственно по ВУС. Занятия проводятся в специализированных аудиториях военной кафедры и на базе воинских частей связи (86‑й

бригады связи и 56‑го отдельного полка связи).

В 2017/2018 учебном году планируется обучить по вышеуказанным специальностям 125 человек. Верится, что все эти молодые люди постепенно освоят современную технику связи и станут настоящими профессионалами.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской