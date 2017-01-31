Вчера Герою Советского Союза полковнику в отставке Ивану Ильичу Кустову исполнилось 93 года

От военного ведомства фронтовика-Героя поздравил с днем рождения помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура.

— От души поздравляю вас, Иван Ильич, с днем рождения! Хочу пожелать вам здоровья, долголетия, счастья и добра вашей семье! — обратился генерал-майор Александр Гура с поздравлением к виновнику торжества и вручил ему ценный подарок. — Вы замечательный человек, образец для подражания для нынешней молодежи.



В беседе с ветераном Великой Отечественной войны Александр Николаевич отметил: он гордится тем фактом, что служил в 120‑й гвардейской мотострелковой дивизии (ныне — 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада), где служил и офицер Кустов. К слову, уже без малого десять лет Иван Ильич является почетным солдатом этого легендарного соединения.

…Жизнь подарила мне несколько возможностей пообщаться с Иваном Ильичом. И каждый раз он охотно рассказывал о войне. Каждый раз, покидая его уютную квартиру, оставалось ощущение, что для фронтовика Ивана Кустова эти встречи значат гораздо больше, чем просто возможность поговорить. Это еще и счастливая возможность заглянуть в глаза тем, ради кого он воевал, ради кого рисковал жизнью…

В биографии Ивана Ильича Кустова впечатляет буквально все. Он рвался на фронт с первых дней войны. Вначале защищать Родину ушли его отец и старший брат. Ждал своего часа и 19‑летний Иван.

— Сразу меня в 1942‑м определили в Свердловское пехотное училище, — вспоминает именинник. — Обрадовался тогда, даже гордился немного. Думал: замечательно, офицером стану!..

С радостью ехал на фронт младший лейтенант Кустов, уже взводный командир. В те минуты он еще не знал, что в матушке-пехоте первыми смерть встречали именно взводные, ведь они поднимали своих бойцов в атаку… Тогда молодой офицер и не мог подумать, что проведет на передовой 500 дней.

Для Ивана Ильича война завершилась под Варшавой, в районе реки Пилица. 14 января 1945 года полку, в котором служил капитан Кустов, поставили задачу прорвать оборону противника и удерживать плацдарм до подхода основных сил. Выполнить этот приказ командования удалось только стрелковой роте под началом Ивана Ильича. В окружении он умело организовал оборону, его подразделение выдержало семь вражеских контратак.

В тех ожесточенных схватках с врагом командир роты капитан Кустов был тяжело ранен в руку. Когда именно это произошло, он и не помнит — не до того было. Из-за заражения крови руку в госпитале спасли чудом.

Уже находясь на излечении в Саратове, комиссованный по ранению Иван Кустов узнал о том, что он, его взводный и командир пулеметного отделения представлены к высшему боевому отличию — званию Героя Советского Союза.

— Медаль «Золотая Звезда» я получил в Свердловске. В те минуты было… немного горько на душе. Очень хотел и дальше служить Родине, но из-за ранения был уже комиссован, — вспоминал церемонию награждения Иван Ильич. — Вскоре записался на прием к командующему войсками Уральского военного округа Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. И вот с его помощью я был восстановлен в Вооруженных Силах. Спасибо огромное Георгию Константиновичу за это…

Уже прощаясь, полковник в отставке Иван Ильич Кустов сказал своим гостям:

— Я очень признателен вам за внимание, за доброе отношение Министерства обороны ко мне. Желаю нашей белорусской армии успехов в деле защиты Родины. Но главное, всем желаю мира и добра, чтобы все могли спокойно растить детей и жить под мирным небом.

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото Дениса Малышица