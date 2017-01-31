Вчера на полигоне Осиповичский завершились контрольные занятия по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с личным составом реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады под руководством заместителя командира этой воинской части гвардии подполковника Сергея Александрова. Данное мероприятие стало венцом боевого слаживания вновь сформированного подразделения.



— До полигонных испытаний военно­служащие в кратчайшие сроки прошли переподготовку и полностью освоили новую для них военную технику. Затем на протяжении месяца в полевых условиях они практически отработали ряд мероприятий по подготовке и боевому применению реактивных систем залпового огня «Ураган». Было проведено слаживание в составе батарей и дивизиона, — рассказал Сергей Анатольевич. — В ходе контрольных занятий наши артиллеристы выполнили нормативы по подготовке РСЗО к боевому применению и непосредственно боевые пуски со сменой стартовых позиций. Они успешно справились со всеми ратными испытаниями, доказав свою готовность к выполнению задач по предназначению.

Остался доволен результатами стрельб и командир 51 абр гвардии полковник Андрей Жидович. Особо отметил Андрей Францевич кропотливый труд командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии подполковника Вадима Чеховича, обеспечившего хорошую подготовку личного состава.

Реактивщикам 51‑й гвардейской артиллерийской бригады предстоит еще много испытаний полигонными выходами и боевыми пусками. Они готовы и впредь доказывать свою боеспособность.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора