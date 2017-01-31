Ряд подразделений 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады принимает участие в комплексной проверке уровня боевой готовности. Вчера гвардейцы совершили марш комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на один из полигонов нашей страны.



Выдвижение колонны из парка боевых машин началось ночью после тщательной проверки готовности техники и водителей, инструктажа и отдания приказа на марш. Сопровождали колесную колонну экипажи военной автомобильной инспекции, на всем маршруте было организовано регулирование. В ходе движения водители тщательно соблюдали установленные скорость и дистанцию, внимательно следили за дорожной обстановкой.

На пути к полигону гвардейцам предстояло преодолеть водные преграды. Гусеничные многотонные машины сперва преодолевали реку вброд, а затем по понтонному мосту, наведенному силами одной из воинских частей СЗОК.

По прибытии в район сосредоточения подразделения 19 омбр приступили к его обустройству, оборудованию мест отдыха личного состава, полевых продовольственных пунктов и других неотъемлемых атрибутов размещения на полигоне. Несомненно, личный состав ответственно подошел не только к подготовке техники к маршу, но и к организации тылового обеспечения.

Стоит отметить, что в мероприятиях участвуют и военнослужащие, недавно пополнившие ряды бригады. Для них этот опыт станет по-настоящему незаменимым.

Командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев отметил, что настрой у его подчиненных — боевой. Гвардейцы готовы выполнить поставленные задачи.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора