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Дорога любит подготовленных

31.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Современные Вооруженные Силы невозможно представить без автомобилей. Это и базовые шасси для вооружения и всевозможной специальной техники, и грузовики, автоцистерны и, наконец, автомашины и автобусы для перевозки личного состава. Опытные армейские водители ежедневно выходят в рейс. Но каждый из них когда-то сделал первый шаг в обретении воинского мастерства, проехал начальные километры пути.


Генерал-майор Андрей Жук вручает грамоты лучшим водителям

 
 
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Современные Вооруженные Силы невозможно представить без автомобилей. Это и базовые шасси для вооружения...

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