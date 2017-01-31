Современные Вооруженные Силы невозможно представить без автомобилей. Это и базовые шасси для вооружения и всевозможной специальной техники, и грузовики, автоцистерны и, наконец, автомашины и автобусы для перевозки личного состава. Опытные армейские водители ежедневно выходят в рейс. Но каждый из них когда-то сделал первый шаг в обретении воинского мастерства, проехал начальные километры пути.