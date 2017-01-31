Прошел очередной выпуск военного факультета в Белорусской государственной академии авиации. Начинающие военные инженеры, как птенцы, ставшие на крыло, разлетелись по авиационным частям Вооруженных Сил Республики Беларусь, чтобы на первых для них офицерских должностях доказать теперь собственную профессиональную состоятельность. Хватит ли им для этого знаний и умений, полученных в вузе? Думается, да.



Достойный уровень подготовки показали теперешние лейтенанты на госэкзаменах, защите дипломных проектов — все они имеют практическое применение. Несколько работ заслужили особую похвалу. Например, дипломный проект курсантов Дмитрия Смольского и Владислава Алисевича на тему «Разработка электрической и программной части процедурного тренажера самолета МиГ‑29», цель которого — модернизация тренажера для уменьшения материальных затрат при проведении практических занятий на данном самолете.

— Задумка, признаюсь, принадлежит профессору полковнику Андрею Санько — умному, увлеченному педагогу, настоящему генератору идей, — рассказал Дмитрий Смольский. — Андрей Анатольевич и руководил нашей работой, помогал, подсказывал, за что мы с Владиславом ему очень благодарны.

— Работа над дипломным проектом заняла около года, — поделился Владислав Алисевич. — Основу составил макет, который сделали наши выпускники-предшественники, нам же с Дмитрием предстояло разработать электрические схемы, запрограммировать авиасимулятор, довести все до ума, чтобы тренажер работал без сучка без задоринки.

Для улучшения работы тренажера курсанты-выпускники провели ряд изменений, устранив все недостатки предыдущего, ранее созданного. Этот тренажер включает в себя макет кабины самолета МиГ‑29, ПЭВМ с установленным специализированным программным обеспечением (авиационный авиасимулятор FlightGear), мультимедийное оборудование и разработанные электрические устройства. Среди многих плюсов проекта — возможность производить визуализацию управления самолетом с использованием программного продукта FlightGear с настройкой погодных условий, смены времени суток, загрузки карт местности. Применение процедурного тренажера на базе установленных микроконтроллеров позволит снизить материальные затраты на техническое обслуживание. Годовой экономический эффект составит 4.450 рублей… Ну что тут скажешь: молодцы!



Недавние курсанты уже убыли в расположение воинских частей, в которые получили распределение. Лейтенант Дмитрий Смольский будет служить в в/ч 06752. С детства он мечтал быть офицером. И мечта сбылась — нужно было лишь приложить толику труда, терпения, пытливости. В дальнейшем судьба Дмитрия, возможно, будет связана с научной деятельностью в военной сфере.

А лейтенант Владислав Алисевич направился в в/ч 19764, где проходил в свое время стажировку. Его путь к офицерским погонам был немного сложнее, чем у Дмитрия Смольского. Поступал в Военную академию — недобрал баллов… Чтобы не терять время и подтянуть учебу, поступил в профессиональный лицей. И через год стал все же курсантом военного факультета в БГАА! Сейчас у Владислава одна цель — добиться успеха в освоении однажды выбранной и полюбившейся специальности.

А тем ребятам, которые теперь займут места старшекурсников, оба выпускника желают удачи. Дмитрий и Владислав достойно продолжили дело, начатое их предшественниками. И оставили задел для своих последователей — созданная ими база, которая уже позволяет качественнее осуществлять обучение курсантов как выполнению предполетной подготовки самолета МиГ‑29, так и основным этапам полета на нем, ждет новых усовершенствований.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица