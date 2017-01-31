В 30‑й отдельной Красно­знаменной железнодорожной бригаде шел обычный учебный день. После построения воины отправились в парк. В этот день у них по расписанию — обслуживание техники. Необходимо было проверить исправность отдельных узлов и механизмов, дозаправить машины.



Задача вообще-то будничная. Вот рядовой Дмитрий Иванов сел в автомобиль, включил зажигание. Двигатель заработал ровно. Солдат сбавил обороты до минимума, затем снова до предела выжал педаль подачи топлива. Все вроде бы в порядке…

Несмотря на то что эти солдаты имеют водительские удостоверения, а некоторые даже успели поработать за рулем «на гражданке», все они должны пройти доподготовку. Она необходима по определению. Дело в том, что военные машины имеют свои особенности, к которым непросто привыкнуть: в первую очередь это масса и размеры автомобилей. Некоторые парни, впервые сев за руль многотонных громадин, даже терялись.