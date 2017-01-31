﻿ СБУ обезвредила украинско-белорусскую группу контрабандистов, вывозивших через Беларусь на Запад предметы старины. 21.by
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СБУ обезвредила украинско-белорусскую группу контрабандистов, вывозивших через Беларусь на Запад предметы старины

31.01.2017 20:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Международную группу контрабандистов, занимавшихся вывозом в Беларусь предметов старины, обезвредила Служба безопасности Украины.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 января один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ при попытке переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV века), 136 старинных монет разных номиналов и времени чеканки, а также предметы быта. Они были выявлены в технологических пустотах автобуса, следовавшего из Киева в Минск через пункт пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской таможни.

Одновременно СБУ провела семь обысков у других фигурантов уголовного дела и обнаружила тысячу предметов старины, а также две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Установлена причастность пяти украинцев и двух белорусов "к незаконному вывозу культурных ценностей в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США". Предметы старины отправлены на искусствоведческую экспертизу.

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины (контрабанда и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Международную группу контрабандистов, занимавшихся вывозом в Беларусь предметов старины, обезвредила Служба безопасности Украины. По сообщению...

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