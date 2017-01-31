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Белорусские суды в 2016 году вынесли более 42 тыс. приговоров, осуждено почти 45 тыс. человек

31.01.2017 20:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. В Верховном суде Беларуси подведены итоги судебной деятельности в 2016 году.

Как сообщили в ВС, в прошлом году судами с вынесением приговора было рассмотрено 42.116 дел, в том числе в срок до двух месяцев — районными и до трех месяцев — областными судами — 39.652 дела.

Областными, Минским городским судами в апелляционном (кассационном) порядке рассмотрено 9.512 уголовных дел в отношении 10.513 человек, Верховным судом — 185 (241).

Отменены приговоры районных (городских) судов в апелляционном (кассационном) и надзорном порядке в отношении 563 лиц, изменены — в отношении 1.619.

В 2016 году в Беларуси было осуждено 44.770 человек. В том числе: за преступления против жизни и здоровья — 2.797; за преступления против собственности — 17.352 (за хищения — 16.653); за преступления против порядка осуществления экономической деятельности — 509; за преступления, связанные с наркотиками, — 3.608; за преступления против общественного порядка и общественной нравственности — 2.945; за преступления против правосудия — 4.239.

Больше всего приговоров — 13.759 — было связано с лишением свободы. 4.411 осужденным назначены общественные работы, 5.196 — штраф, 217 — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 2.066 — исправительные работы, 7.266 — арест, 8.182 — ограничение свободы.

Судами оправданы 83 обвиняемых.
Вячеслав Будкевич, БеалПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. В Верховном суде Беларуси подведены итоги судебной деятельности в 2016 году. Как сообщили в ВС, в прошлом году судами с вынесением приговора было...

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