﻿ На бывшем полигоне Полесский готовят совместную тренировку боевой авиации и ПВО. 21.by
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На бывшем полигоне Полесский готовят совместную тренировку боевой авиации и ПВО

01.02.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В феврале на территории бывшего полигона Полесский под руководством командующего генерал-майора Олега Двигалева пройдет совместная подготовка родов войск, сообщает «Белорусская военная газета».

В ходе подготовки к мероприятию командование ВВС и войск ПВО провело рекогносцировку на местности. В подразделениях и воинских частях проводится подготовка вооружения, военной и специальной техники.

Особенностью совместной подготовки является задействование на одном полигоне всех родов войск вида ВС с привлечением специальных войск. При этом будут отработаны вопросы подготовки боевых расчетов к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Будут задействованы и новые образцы вооружения, военной и специальной техники, среди которых Як-130, Ми-8МТВ-5, ЗРК «Тор-М2».

 
 
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Особенностью совместной подготовки является задействование на одном полигоне всех родов войск вида ВС с привлечением специальных войск.

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