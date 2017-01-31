В феврале на территории бывшего полигона Полесский под руководством командующего генерал-майора Олега Двигалева пройдет совместная подготовка родов войск, сообщает «Белорусская военная газета».

В ходе подготовки к мероприятию командование ВВС и войск ПВО провело рекогносцировку на местности. В подразделениях и воинских частях проводится подготовка вооружения, военной и специальной техники.

Особенностью совместной подготовки является задействование на одном полигоне всех родов войск вида ВС с привлечением специальных войск. При этом будут отработаны вопросы подготовки боевых расчетов к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Будут задействованы и новые образцы вооружения, военной и специальной техники, среди которых Як-130, Ми-8МТВ-5, ЗРК «Тор-М2».