Радостная новость: известный белорусский проект о путешествиях «Падарожжа дылетанта» вместе с неизменным ведущим Юрием Жигамонтом возвращается в эфир. Теперь — на TUT.BY! И впервые за историю проекта ведущий выехал за пределы Беларуси — чтобы рассказать нам о Праге.
Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.
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Все утро страна наблюдала за операцией по спасению отчаявшейся женщины с башенного крана в Минске. Минчанка Галина Игнатович вчера взобралась на башенный кран в знак протеста против решения о несправедливой компенсации за снос ее дома. Семья встретилась с мэром Минска, после переговоров с Андреем Шорцем принято решение об отсрочке сноса дома до 6 февраля. По официальной информации Мингорисполкома, в суде будет пересмотрен и вопрос с компенсацией. Женщина спустилась с крана, ее отвезли в больницу. Позже застройщик эмоционально прокомментировал ситуацию: «…является лишь очередным подтверждением того, что Игнатовичи используют все доступные методы для того, чтобы обогатиться за счет сложившейся ситуации… была присуждена достойная компенсация».
В феврале те, кто живет на минимальную или социальную пенсию, а также на пособие по уходу за ребенком, получат от государства чуть больше денег. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в ближайшее время и как они отразятся на наших кошельках.
У нас прекрасный репортаж из Ивья — уникального белорусского местечка. Многие там зарабатывают на жизнь огородами, а их записали в тунеядцы. Люди не согласились и написали письмо президенту. «Проживание в городской черте ограничивает нас в возможности юридически оформить нашу деятельность. Мы занимаемся важной для страны работой. Вносим посильный вклад в продовольственную безопасность страны, оплачиваем налог на землю, проводим все выплаты по проверке качества овощей». Посмотрим, чем дело закончится.
Что-то водители общественного транспорта в последнее время проявляют себя не с лучшей стороны — еще один вопиющий случай произошел в Минске: троллейбус резко затормозил, пассажирка сильно ударилась плечом и сломала руку. Водитель не отреагировал на просьбу женщины о помощи, высадил ее на ближайшей остановке и уехал. Разбирались, как так произошло.
В Бресте 24-летнюю девушку судят за мошенничество на 100 тысяч долларов. Сама она свою вину отрицает и настаивает, что стала жертвой оговоров и интриг мужа и друга: «Муж набрал долгов, сейчас все скинул на меня, а сиди — Катя».
В Минске власти стали ставить оценки парикмахерским и составлять своеобразный рейтинг качества услуг. А волнует ли это вообще сами парикмахерские? Мы спросили владельца модного барбершопа-«троечника» и учредителя обычной парикмахерской-«отличницы».
Акционер нескольких белорусских фирм-автоперевозчиков и директор российской группы компаний «СДС-Транс» Владимир Гуринович — персона в бизнес-кругах известная и уважаемая. Но сам он человек непубличный. Владимир стал нашим «Соседом в пробках». Он рассказал AUTO.TUT.BY о своей семье, развитии бизнеса, почему человеку его круга важно иметь дорогую одежду и зачем ему Mercedes-AMG S 63.
Сергея Миллиана, 38-летнего уроженца Беларуси, влиятельные американские СМИ называли одним из источников доклада о Дональде Трампе. Мы пообщались с ним и узнали, как часто Сергей встречался с 45-м президентом США и почему редко бывает в Минске. Но на некоторые вопросы он предпочел не отвечать.
Всем бы таких педагогов: в России учитель истории Василий Кузнецов весь урок читал ученикам рэп о внешней политике России, нашлось место и сюжетам белорусской истории. На уроке рассказывается об отце Ольгерда, великом князе литовском Гедимине, популярном в Киеве и Новгороде, а также о знаменитом Витовте. Ученики выложили это огненное видео на YouTube.
Обама ушел — и как он теперь будет жить? Не волнуйтесь, после окончания президентского срока бывшие первые лица США по-прежнему остаются под крылом государства. Бесплатное лечение, охрана, пенсии — лишь малая часть их привилегий. О том, где живут и чем занимаются ныне живущие экс-президенты США, — читайте здесь.
Знаете, на кого похож древнейший предок человека? Это звучит обидно, но — на зубастый мешок. Маловероятно, что именно этот вид является нашим прямым предком, однако исследователи считают, что это существо может быть очень на него похоже. Жуть.
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