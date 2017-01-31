Доброе утро!

Радостная новость: известный белорусский проект о путешествиях «Падарожжа дылетанта» вместе с неизменным ведущим Юрием Жигамонтом возвращается в эфир . Теперь — на TUT.BY! И впервые за историю проекта ведущий выехал за пределы Беларуси — чтобы рассказать нам о Праге.





Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.

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Все новости вторника, 31 января

Впереди — последний месяц зимы. Наберитесь еще немного терпения, переживите День всех влюбленных и 23 февраля — а там уже и весна, 8 марта, снова траты. Держитесь — и хорошего дня!

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