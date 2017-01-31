Количество коррупционных преступлений в области в 2016 году снизилось на 5%, сообщили в прокуратуре региона.

В области в прошлом году было зафиксировано 168 коррупционных преступлений — на 9 меньше, чем в 2015-м. Удельный вес такого рода правонарушений в общем количестве зарегистрированных в регионе — 1,5% (по республике — 1,7%). В 2016 году в области зафиксировали 10 855 преступлений.

За коррупцию к уголовной ответственности привлекли 132 человека (в 2015-м — 85). Среди них были руководитель органов местной власти, 4 сотрудника правоохранительных органов, 63 работника, выполнявших организационно-распорядительные функции, 33 сотрудника занимались административно-хозяйственной работой.

В составе коррупционной преступности преобладают факты взяточничества и хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.

Больше всего преступлений этой категории произошло в Витебске (43), Оршанском (32) и Полоцком (24) районах. Лидирует торговля (32 случая), затем идут транспорт (28) и сельскохозяйственное производство (26).

В прокуратуре отметили, что 9 коррупционных преступлений совершили сотрудники госуправления, 5 — правоохранительных органов.