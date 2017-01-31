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Помощник прокурора Витебска и ее коллега задержали грабителя
01.02.2017 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел в конце ноября минувшего года. Вечером на улице Калинина юрист 2-го класса вместе с коллегой из другого силового ведомства оказалась по служебным делам, пишет «
— Я услышала, как лежащий на земле мужчина, над которым стояли двое парней, зовет на помощь, — вспоминает Ольга Болоболова. — Молодым людям было лет по 20. В свете уличных фонарей я заметила, как они пытаются снять с пальца своей жертвы кольцо.
С криком «Что вы делаете!?» Ольга бросилась на злоумышленников. Те оставили мужчину. Один, оттолкнув правоохранителей, убежал. Второго удалось скрутить:
— Мы опасались, что у него может быть нож. К счастью, он был без оружия. Когда приехала скорая помощь, мы узнали, что свою жертву парни били руками и ногами.
Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за покушение на грабеж. Оно уже направлено в суд. А недавно прокурор области Вадим Сущинский объявил помощнику прокурора города Витебска Ольге Болоболовой благодарность — за проявленную смелость при задержании преступников и активную гражданскую позицию.
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Грабителей, которые напали на мужчину, было двое. Один убежал, а второго женщины скрутили.
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