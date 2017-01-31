МИНСК, 1 фев — Sputnik. Вопросы расширения белорусско-грузинского сотрудничества в правоохранительной сфере были обсуждены в ходе визита в Грузию председателя СК Беларуси Ивана Носкевича, сообщили Sputnik в среду в международно-правовом отделе СК РБ.

Белорусская делегация СК во главе с Иваном Носкевичем посещала Тбилиси 30 и 31 января по приглашению грузинской стороны.

"В рамках визита состоялась рабочая встреча с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и руководством МВД Грузии. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с расследованием различного рода преступлений, практикой применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства", — сообщили в СК.

Также были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Протокол о намерениях

В СК также рассказали, что по просьбе белорусской стороны грузинские коллеги подробно проинформировали о принятых мерах по совершенствованию уголовного процесса, в частности особенностях ведения в Грузии досудебного уголовного производства в электронном виде.

По итогам встречи Носкевича и Мгебришвили подписан протокол о намерениях.

"Белорусской делегации была предоставлена возможность ознакомиться с работой структурных и территориальных подразделений МВД Грузии, а также деятельностью Академии МВД Грузии по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров", — сказали собеседники.

Перспективы сотрудничества

В ходе визита белорусская делегация также посетила Главную прокуратуру министерства юстиции Грузии, где была организована встреча с главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе, отметили в СК.

Стороны обменялись мнениями о действующих правовых системах Беларуси и Грузии, актуальных проблемах противодействия преступности, дальнейших перспективах сотрудничества при расследовании уголовных дел в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и иных международных инструментов в уголовно-правовой сфере.

"Визит делегации СК Беларусь в Грузию способствовал взаимному обмену положительным опытом, поддержанию на должном уровне контактов между правоохранительными органами двух стран", — отметили в СК.