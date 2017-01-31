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Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество в правоохранительной сфере
01.02.2017 09:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Вопросы расширения белорусско-грузинского сотрудничества в правоохранительной сфере были обсуждены в ходе визита в Грузию председателя СК Беларуси Ивана Носкевича, сообщили Sputnik в среду в международно-правовом отделе СК РБ.
Белорусская делегация СК во главе с Иваном Носкевичем посещала Тбилиси 30 и 31 января по приглашению грузинской стороны.
"В рамках визита состоялась рабочая встреча с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и руководством МВД Грузии. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с расследованием различного рода преступлений, практикой применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства", — сообщили в СК.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
Протокол о намерениях
В СК также рассказали, что по просьбе белорусской стороны грузинские коллеги подробно проинформировали о принятых мерах по совершенствованию уголовного процесса, в частности особенностях ведения в Грузии досудебного уголовного производства в электронном виде.
По итогам встречи Носкевича и Мгебришвили подписан протокол о намерениях.
"Белорусской делегации была предоставлена возможность ознакомиться с работой структурных и территориальных подразделений МВД Грузии, а также деятельностью Академии МВД Грузии по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров", — сказали собеседники.
Перспективы сотрудничества
В ходе визита белорусская делегация также посетила Главную прокуратуру министерства юстиции Грузии, где была организована встреча с главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе, отметили в СК.
Стороны обменялись мнениями о действующих правовых системах Беларуси и Грузии, актуальных проблемах противодействия преступности, дальнейших перспективах сотрудничества при расследовании уголовных дел в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и иных международных инструментов в уголовно-правовой сфере.
"Визит делегации СК Беларусь в Грузию способствовал взаимному обмену положительным опытом, поддержанию на должном уровне контактов между правоохранительными органами двух стран", — отметили в СК.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич совершил рабочий визит в Грузию, во время которого подписан ряд документов.
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