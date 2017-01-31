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Могилевские школьники вырабатывают ток при помощи ступенек

01.02.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве старшеклассники продемонстрировали, как механическую энергию превратить в электрическую. Они доказали: получать ток можно с помощью обычных дверей и лестничных ступенек.

Такую модель учащиеся областного лицея № 3 и СШ № 21 разработали к республиканскому конкурсу «Энергомарафон-2016». Он пройдет весной в Могилеве.

Республиканский конкурс проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон» проводится по инициативе Департамента по энергоэффективности и Министерства образования. В нем участвуют воспитанники детских садов, школьники, учащиеся лицеев, гимназий, колледжей.

На областной этап конкурса поступило 450 работ — вдвое больше, чем в прошлом году.

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Теги: Могилев
 
 
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Старшеклассники продемонстрировали, как механическую энергию превратить в электрическую.

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