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Заторов станет меньше. В Гродно расширят одну из самых оживленных улиц

01.02.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно за счет расширения и строительства новых городских магистралей уменьшат заторы на выездах из новых спальных районов.


Фото: Виталий Дернейко, носит иллюстративный характер

«В Гродно в этом году планируется начало реконструкции Индурского шоссе. Дорога на всем протяжении станет четырехполосной, на перекрестках появятся новые светофорные объекты с дополнительными лево- и правопоротными полосами», — рассказал начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Кевра.

Это позволит сделать более удобной одну из основных артерий города, снизить количество заторов на ней, улучшить транспортную доступность спальных районов Вишневец и Ольшанка.

Также начато проектирование нового моста через Неман в Гродно. Новая дорога соединит улицу Южную и трассу М6 Минск-Гродно и, как ожидается, уменьшит заторовые ситуации на дорогах со стороны микрорайона Ольшанка в направлении центра города. Положительно дорожные новостройки должны сказаться на комфорте дорожного движения и на его безопасности.

Как отметили в ГАИ региона, Гродно — один из самых безопасных областных городов страны. На территории города в дорожно-транспортных происшествиях в 2016 году погибли 6 человек. Это самый низкий результат за историю учета дорожно-транспортных происшествий в городе.

«Многого удалось добиться за счет организации дорожного движения: обустройства искусственных неровностей, освещения, пешеходных переходов, устройства дополнительных тротуаров и велодорожек. И работа будет продолжена», — отметил Анатолий Кевра. Он подчеркнул, что во многом изменения в организации дорожного движения происходили благодаря сигналам граждан: ни одно обращение не осталось без внимания, в большинстве случаев на все из них была немедленная реакция.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно в этом году планируется начало реконструкции Индурского шоссе. Дорога на всем протяжении станет четырехполосной, на перекрестках появятся новые...

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