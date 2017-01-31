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На "Гродно-Азоте" ликвидирована авария, в ходе которой был поврежден трубопровод с жидким аммиаком
01.02.2017 08:17 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 февраля. На предприятии "Гродно-Азот" вечером 31 января был поврежден трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака из цеха "Аммиак-3" в межцеховые коммуникации с этим веществом.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 17.25 поступило сообщение о том, что повредил трубопровод прибывший под загрузку продукции грузовой автомобиль сторонней организации, двигаясь по территории предприятия под запрещающий знак по высоте.
Незамедлительно были приняты меры по локализации и ликвидации инцидента. Работники предприятия оперативно отключили трубопровод запорной арматурой, работники МЧС создали водяную завесу. Пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей на предприятии и жителей города нет.
Были проведены неоднократные замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия. Результаты на границе санитарно-защитной зоны (район горгаза) и в ближайшей жилой застройке (переулок Куйбышева) не показали наличие паров аммиака, поскольку его содержание в воздухе оказалось ниже чувствительности метода измерения, сообщает МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. На предприятии "Гродно-Азот" вечером 31 января был поврежден трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака из цеха "Аммиак-3" в...
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