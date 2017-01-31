На первом заседании рабочей груп­пы горисполкома рассмо­трены заяв­ления граждан об осво­бождении от так назы­ваемого налога на туне­ядство. Положительные решения приняты в двух случаях.





Частично от уплаты сбо­ра на финансирование государственных расходов (так официально имену­ется налог на тунеядство) освободили двух молодых специалистов, получив­ших в 2015 году дипло­мы об окончании вузов, но трудоустроившихся толь­ко в декабре того же года. Задержка была вызвана прохождением профес­сиональной медицинской комиссии. Это приняли во внимание и уменьшили сумму сбо­ра выпускникам наполовину.

В остальных случаях члены рабочей группы не усмотрели объективных препятствий для получе­ния офици­ального дохода. Некото­рые гомельчане не рабо­тали из принципиаль­ных соображений, а одна жительница областного центра показала нулевой доход, но при этом при­обрела в России автомо­биль за 480 тысяч россий­ских рублей.

— На рассмотрение обращений рабочей группе отводится 15 дней, а при необходимо­сти уточнения данных срок может увеличиться до месяца, — прокомментировала ситуацию заместитель начальника финансово­го отдела горисполко­ма Татьяна Григорьева. — Мы вправе запросить сведения о составе семьи, имущественном положе­нии граждан. Например, в ГАИ о постановке на учет транспортного средства. Все это занимает опреде­ленное время.

В Гомеле рабочую группу возглавляет заме­ститель председателя горисполкома по соци­альным вопросам Вита­лий Атаманчук. В состав комиссии входят предста­вители районных адми­нистраций, органов вну­тренних дел, налоговых инспекций, управления по труду и социальной защите, здравоохранения. Они могут дать дополни­тельную информацию, влияющую на результат рассмотрения. Так, по сведениям милиции, было отказано в освобождении от сбора мужчине, кото­рый не имел в 2015 году никакого дохода, однако неоднократно задержи­вался в состоянии алко­гольного опьянения, в том числе за рулем авто­мобиля.

Тем временем в бюджет продолжают поступать средства от гомельчан, не оспаривающих обя­занность по уплате сбо­ра. В 2017 году уже полу­чено 455 тысяч рублей. Целевого назна­чения налог не имеет и будет расходоваться на нужды жизнеобеспече­ния города.

— Многие гражда­не в своих заявлениях указывают, что они не обращаются в учреж­дения здравоохранения, а значит, и не пользуют­ся социальными блага­ми. Спешу напомнить, что государственные рас­ходы направляются не только на нужды здра­воохранения. Бюджет субсидирует жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, оплачивает ямочный ремонт дорог и дворовых проездов, уличное освещение. Эти­ми благами пользуются все граждане без исклю­чения и должны вносить свой вклад в финансиро­вание, — обратила внима­ние Татьяна Григорьева.