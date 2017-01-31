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В Гомеле прошло первое заседание рабочей группы по освобождению от налога на тунеядство
01.02.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by
На первом заседании рабочей группы горисполкома рассмотрены заявления граждан об освобождении от так называемого налога на тунеядство. Положительные решения приняты в двух случаях.
Частично от уплаты сбора на финансирование государственных расходов (так официально именуется налог на тунеядство) освободили двух молодых специалистов, получивших в 2015 году дипломы об окончании вузов, но трудоустроившихся только в декабре того же года. Задержка была вызвана прохождением профессиональной медицинской комиссии. Это приняли во внимание и уменьшили сумму сбора выпускникам наполовину.
В остальных случаях члены рабочей группы не усмотрели объективных препятствий для получения официального дохода. Некоторые гомельчане не работали из принципиальных соображений, а одна жительница областного центра показала нулевой доход, но при этом приобрела в России автомобиль за 480 тысяч российских рублей.
— На рассмотрение обращений рабочей группе отводится 15 дней, а при необходимости уточнения данных срок может увеличиться до месяца, — прокомментировала ситуацию заместитель начальника финансового отдела горисполкома Татьяна Григорьева. — Мы вправе запросить сведения о составе семьи, имущественном положении граждан. Например, в ГАИ о постановке на учет транспортного средства. Все это занимает определенное время.
В Гомеле рабочую группу возглавляет заместитель председателя горисполкома по социальным вопросам Виталий Атаманчук. В состав комиссии входят представители районных администраций, органов внутренних дел, налоговых инспекций, управления по труду и социальной защите, здравоохранения. Они могут дать дополнительную информацию, влияющую на результат рассмотрения. Так, по сведениям милиции, было отказано в освобождении от сбора мужчине, который не имел в 2015 году никакого дохода, однако неоднократно задерживался в состоянии алкогольного опьянения, в том числе за рулем автомобиля.
Тем временем в бюджет продолжают поступать средства от гомельчан, не оспаривающих обязанность по уплате сбора. В 2017 году уже получено 455 тысяч рублей. Целевого назначения налог не имеет и будет расходоваться на нужды жизнеобеспечения города.
— Многие граждане в своих заявлениях указывают, что они не обращаются в учреждения здравоохранения, а значит, и не пользуются социальными благами. Спешу напомнить, что государственные расходы направляются не только на нужды здравоохранения. Бюджет субсидирует жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, оплачивает ямочный ремонт дорог и дворовых проездов, уличное освещение. Этими благами пользуются все граждане без исключения и должны вносить свой вклад в финансирование, — обратила внимание Татьяна Григорьева.
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На первом заседании рабочей группы горисполкома рассмотрены заявления граждан об освобождении от так называемого налога на тунеядство. Положительное...
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