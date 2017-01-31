29 января енот укусил посетительницу брестского контактного зоопарка, расположенного в развлекательном центре «Пиксель». Женщина пыталась отогнать животное от внука.



Фото: Контактный зоопарк в развлекательном центре «Пиксель»

Женщина привела в зоопарк двух внуков. Енот в одном из вольеров заинтересовался сапогом ребенка. Посетительница попыталась отогнать животное, а зверек в ответ ее укусил. На следующий день у женщины сильно распух палец, рассказал TUT.BY сын потерпевшей. 30 января женщина обратилась в брестскую больницу скорой медицинской помощи. Ей сделали уколы от бешенства и выписали антибиотики.



После укуса у потерпевшей распух палец. Фото: Виртуальный Брест

Сын потерпевшей вернулся в контактный зоопарк и оставил запись в книге жалоб и предложений : «Скажите, пожалуйста, почему клиентам не предоставляется информация о том, что животные могут укусить, ответственность за это заведение не несет».

В администрации зоопарка объясняют: енот на женщину не нападал.

— Енот подошел к сапожкам ребенка, на которых какие-то блестяшки были. Женщина отталкивала его (енота — TUT.BY), и ему это не понравилось. Сам по себе енот — абсолютно миролюбивое животное, не агрессивное. <…> У нас есть правила посещения, с которыми под роспись знакомится клиент. В них говорится, что ни в коем случае нельзя дергать животных, делать резкие движения, — объяснили в администрации.

В контактном зоопарке также отметили, что все их животные привиты.

— По правилам животное поместят в карантин на 10 дней. После чего этот енот вернется в вольер, — уточнили в администрации заведения.

Сын потерпевшей сообщил TUT.BY, что после инцидента с ним связывались из администрации контактного зоопарка, принесли свои извинения и возместили расходы на медикаменты.

Напомним, это не первый подобный случай в Беларуси. В октябре в гомельском контактном зоопарке лиса укусила за лицо двухлетнего ребенка. Прокуратура во время проверки выяснила, что детей в зоопарке также кусали енот и кролик .