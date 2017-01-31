|
"Белтелеком" прекратил предоставление услуг коммутируемого доступа (dial-up) в интернет
01.02.2017 09:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 февраля. С 1 февраля 2017 года РУП "Белтелеком" прекратил коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть интернет" и "Коммутируемый доступ в сеть интернет с использованием предоплаченных интернет-карт".
"Для доступа в сеть интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями РУП "Белтелеком" с более высокой скоростью доступа", — говорится в сообщении телекоммуникационного оператора.
Коммутируемый доступ — один из наиболее простых способов доступа к сети интернет. Такой сервис по-английски называется dial-up. Как ранее отмечали в "Белтелекоме", этот вариант подключения очень удобен тем абонентам, которым интернет требуется не постоянно, а от случая к случаю.
Для того чтобы воспользоваться услугами коммутируемого доступа к сети интернет, требуется компьютер с модемом и телефонная линия. При этом во время работы в интернете телефонная линия занята, а максимальная скорость составляет 56 кбит/с.
Таким образом сейчас абонентам предлагается перейти на другие более современные варианты интернет-доступа.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 февраля. С 1 февраля 2017 года РУП "Белтелеком" прекратил коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть интернет" и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии