МИНСК, 1 фев — Sputnik. Угрозы для жизни и здоровья жителей Гродно в результате аварии на предприятии "Гродно Азот" нет, заявили в МЧС Беларуси.

ЧП произошло во вторник, 31 января, вечером. Прибывший на территорию завода грузовик проигнорировал запрещающий знак по высоте и повредил трубопровод с жидким аммиаком. Последствия происшествия были оперативно ликвидированы, трубопровод был отключен запорной арматурой. Спасатели создали водяную завесу.

"Угрозы жизни и здоровью людей на предприятии и жителей города нет. В постоянном режиме проводятся замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия", — проинформировали в МЧС.

Собеседники агентства добавили, что в результате аварии никто не пострадал.