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Инцидент на "Гродно Азоте": угрозы для жителей города нет

01.02.2017 10:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Угрозы для жизни и здоровья жителей Гродно в результате аварии на предприятии "Гродно Азот" нет, заявили в МЧС Беларуси.

ЧП произошло во вторник, 31 января, вечером. Прибывший на территорию завода грузовик проигнорировал запрещающий знак по высоте и повредил трубопровод с жидким аммиаком. Последствия происшествия были оперативно ликвидированы, трубопровод был отключен запорной арматурой. Спасатели создали водяную завесу.

"Угрозы жизни и здоровью людей на предприятии и жителей города нет. В постоянном режиме проводятся замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия", — проинформировали в МЧС.

Собеседники агентства добавили, что в результате аварии никто не пострадал. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Угрозы для жизни и здоровья жителей Гродно в результате аварии на предприятии "Гродно Азот" нет, заявили в МЧС Беларуси. ЧП произошло...

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