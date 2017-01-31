Ночью 1 февраля сотрудники милиции задержали в минском отеле журналиста «Общественного телевидения Донбасса» Виталия Сизова. Он приехал в Минск, чтобы подготовить репортаж о заседании трехсторонней контактной группы по Украине.



Фото взято с сайта: svaboda.org

По информации «Общественного ТВ Донбасса», для работы в Минске журналист получил соответствующую аккредитацию через МИД Беларуси.

Однако ночью 1 февраля, накануне заседания группы, примерно в 1.45 в гостиничный номер к съемочной группе пришли милиционеры и увезли Виталия Сизова в Центральное РУВД столицы. Отпустили его ближе к утру, вскоре он написал на своей странице в Facebook, что с ним все в порядке.

«Мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть Союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь, — написал журналист. — В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд — инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог».

Корреспонденту порекомендовали покинуть страну в течение 24 часов — впрочем, так ранее и планировал сделать сам корреспондент. Он поблагодарил украинское консульство и посольство за оперативную помощь в решении ситуации.