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Украинскому журналисту, который приехал в Минск на встречу контактной группы, дали 24 часа на отъезд

01.02.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 1 февраля сотрудники милиции задержали в минском отеле журналиста «Общественного телевидения Донбасса» Виталия Сизова. Он приехал в Минск, чтобы подготовить репортаж о заседании трехсторонней контактной группы по Украине.


Фото взято с сайта: svaboda.org

По информации «Общественного ТВ Донбасса», для работы в Минске журналист получил соответствующую аккредитацию через МИД Беларуси.

Однако ночью 1 февраля, накануне заседания группы, примерно в 1.45 в гостиничный номер к съемочной группе пришли милиционеры и увезли Виталия Сизова в Центральное РУВД столицы. Отпустили его ближе к утру, вскоре он написал на своей странице в Facebook, что с ним все в порядке.

«Мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть Союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь, — написал журналист. — В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд — инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог».

Корреспонденту порекомендовали покинуть страну в течение 24 часов — впрочем, так ранее и планировал сделать сам корреспондент. Он поблагодарил украинское консульство и посольство за оперативную помощь в решении ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент оказался в списке невъездных в Россию. Беларусь попросила его покинуть Минск в течение суток.

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