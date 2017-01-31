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Министр образования прокомментировал скандал в минской школе

01.02.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Интимные подробности ситуации в минской школе не следовало выносить на всеобщее обсуждение, уверен министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Министр образования прокомментировал скандал в минской школе
© Sputnik/ Роман Шантар
Малая нужда в человечности

Социальные сети и СМИ широко обсуждали в начале недели ситуацию, которая произошла в одной из столичных школ: учительница якобы не выпустила второклассника в туалет, в результате чего он обмочился. Как позже оказалось, данная информация не совсем соответствует действительности и произошло все на перемене, а учителя вины тут нет.

"Интимные подробности неправильно выносить в прессу, а маме надо было звонить не в газету, а прийти в школу и разобраться. Давайте не раздувать проблему на пустом месте", — призвал журналистов министр.

Карпенко добавил, что все учителя, как и врачи или продавцы, разные. "Нельзя говорить, что учителя злостные и не понимают детей", — отметил глава Минобразования.

Министр призвал родителей решать вопросы по школе вместе с учителями, а не "выносить вопрос на всю страну и приносить вред, в том числе и ребенку".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава профильного ведомства считает неправильным выносить на всеобщее обсуждение частные конфликты между педагогами и родителями.

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