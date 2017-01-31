МИНСК, 1 фев — Sputnik. Глава комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк высказался против идеи всеобщего высшего образования.



© Sputnik Алексей Мальгавко Первое интервью Карпенко: что изменится в белорусском образовании?

Парламентарий рассказал журналистам об изменениях в высшем образовании. По его словам, в условиях существования дорожной карты по присоединению Беларуси к Болонскому процессу нет необходимости бездумно копировать западный опыт в сфере.

"В некоторых вопросах мы продвинулись дальше (…) Если же вообще говорить про лучшие образовательные системы, то такой в мире признают сингапурскую", — пояснил депутат.

По словам Марзалюка, оптимальной образовательной системой является немецкая.

"В Германии только 25% выпускников идут в высшие учебные заведения. Это очень интересный опыт. И вообще я против всеобщего высшего образования. Да, мы можем дать всем по диплому, однако это будет профанацией и нивелирования высшей школы", — отметил глава комиссии.

Депутат добавил, что доценты университетов должны готовить не будущих мерчендайзеров, а лучшие кадры.

В рамках же присоединения к Болонский процесс, добавил Марзалюк, в Беларуси обсуждается вопрос выбора ректоров вузов из нескольких кандидатов. От другого же республика отказалась уже точно: phD (ученая степень в Европе) вместо кандидатов и докторов наук в Беларуси вводиться не будет.