Несмотря на активную борьбу с волками, их популяция на Могилевщине не уменьшается. Подсчитать количество серых, живущих в регионе, сложно. Однако ущерб от каждого волка известен: тысяча евро в год, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото с сайта mostga.am

Всего десять километров от Могилева — и вот уже глухой лес: сосны, ели, тишина. Ни намека на цивилизацию. Корка льда припорошена тонким слоем снега. В такие не очень богатые на снег зимы, как нынешняя, следы диких зверей почти «не читаются».

Но вот округу оглашает волчий вой — протяжный, тоскливый, заунывный, и сразу душа уходит в пятки. А ведь точно знаю: серого поблизости охотничьей базы «Вильчицы» нет. Волчий вой искусно имитирует председатель Могилевской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Александр Шестак, демонстрируя мне, как приманивают волков «на вабу».

Много ли волков на Могилевщине? Это как подсчитать. По статистике, только на территориях охотхозяйств Белорусского общества охотников и рыболовов в 2013 и 2014 годах было по 100 серых хищников. В позапрошлом году — 133, в прошлом — 95. В то же время добыча волков в 2013 году составила 78 особей, в 2014-м — 54, в позапрошлом году — 90, а в прошлом — 121. Александр Шестак объясняет нестыковки в цифрах:

— Подсчет волков — дело достаточно сложное и неблагодарное, всегда получаются большие погрешности. Методики разрабатывались еще в 50-х годах прошлого века и явно устарели. Учет ведется по активности зверя, которая зависит от многих факторов: погоды, направления ветра, толщины снежного покрова. Парадокс: волков принято подсчитывать зимой, но именно весной у них появляется потомство. Волчата оказываются неучтенными, популяция хищников растет.

К тому же волки постоянно мигрируют в поисках новых территорий. Могилевщина граничит с Россией, и оттуда на место отстрелянных тут же приходят новые хищники. Также для них раздолье на отселенных после чернобыльской аварии территориях. На пустующих землях у них нет врагов, там никто не охотится, так что размножаются в этих условиях волки особенно быстро. А уж потом переселяются на обитаемые земли, где для них больше пищи. Ведь олени, лоси селятся поближе к человеку, где их подкармливают, подсыпают соль, к полям, на которых сеют кукурузу, озимые.

Чем так опасен волк, почему его надо отстреливать? Охотники называют серого конкурентом человека. По разным подсчетам, каждому волку в год требуется около тонны пищи, в основном — дичи. Так что всего один матерый съедает за 12 месяцев 3−4 оленя или 10−15 косуль, сдерживая рост популяций этих животных. Только на Могилевщине, по самым скромным подсчетам, почти тысяча косуль ежегодно идет на корм волкам. А ведь уничтоженная хищником дичь могла бы стать пищей для человека, а также принести серьезную прибыль: зарубежные туристы платят немалые суммы за разрешение поохотиться в наших лесах.

На Могилевщине уже второй год, несмотря на увеличение добычи волков, его численность не снижается. А после резкого снижения популяции диких кабанов нередки случаи, когда волки охотятся на бобров. В Славгородском районе серые и вовсе нападали на телят на фермах .

В бесснежные зимы очень трудно обложить волка флажками. И охотники все чаще приманивают зверя другими способами: выкладывают в лесу падаль или используют «вабу». Последний способ, который все чаще применяется в области — примерно на каждой третьей охоте, — основан на том, что каждая волчья стая имеет свою территорию, на чужую не заходит, это чревато серьезными неприятностями. Охотники, имитируя волчий вой, дают понять серому хозяину территории, что «чужак» нарушил его границу. И волк приходит на зов, чтобы «разобраться». Кстати, у лесного хищника прекрасный природный навигатор: как бы далеко он ни был, выйдет обязательно на то место, откуда доносился вой.

Вот уже несколько лет не поощряют охотников, добывающих хищника. А в советские времена за добычу каждого животного платили 100 рублей — немалую по тем временам сумму. К этой же практике вернулись ненадолго в начале 2000-х: стали поощрять охотников по государственной программе развития охотничьих хозяйств.

Сегодня же каждый охотник сам себе финансист, а ведь затраты на волчью охоту немалые: амуниция, проезд, проживание, питание, приманки. Так что борются с волками в основном энтузиасты.

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Видео: Иван Яриванович, TUT.BY.

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Впрочем, не все согласны, что нужно отстреливать волков, искусственно регулировать их популяцию. Особенно много противников волчьей охоты в странах Европы. Но Александр Шестак уверен:

— В нашей стране человек давно выполняет роль сдерживающего, лимитирующего фактора. А волк пусть спокойно живет в заповедниках, заказниках, хотя чисто по-человечески я этим животным искренне восхищаюсь. Волк красив, умен и вынослив. Он может за одну ночь преодолеть расстояние в 50 километров, по несколько суток обходиться без пищи или питаться чем придется: падалью, мышами, птицами. Только ведь и другие животные, которых волки уничтожают — олени, косули, лоси, — и красивы, и грациозны.

За прошлый год охотники БООР на Могилевщине больше всего было добыто волков в Климовичском районе — 18, в Глусском — 14, в Чаусском — 12, в Славгородском и Краснопольском — по 10, в Костюковичском — 9. А абсолютный рекордсмен по стране — Брагинский район Гомельщины: там в 2016 году добыли 75 волков.