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Карпенко: родители положительно воспринимают шестой школьный день

01.02.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Родители в целом положительно воспринимают идею шестого школьного дня, заявил журналистам в среду министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Карпенко: родители положительно воспринимают шестой школьный день
© Sputnik/ Виктор Толочко
Министр образования прокомментировал скандал в минской школе

О необходимости "загружать" шестой школьный день министр образования заявил в январе. Предполагается, что на субботы могут по желанию учащихся и родителей перенести факультативы, также в этот день будут проходить занятия по профессиональному обучению, а родители смогут общаться с учителями-предметниками и классными руководителями.

"Они позитивно реагируют, говорят, что у них есть возможность пообщаться с учителями-предметниками, обсудить вопросы касательно их детей, которые усваивают или не усваивают тот или иной материал", — сказал Карпенко.

Министр подчеркнул: он посещал ряд школ в республике и общался с родителями, в том числе и задавал им "каверзные" вопросы — не заставляла ли их приходить школьная администрация.

Также глава Минобразования сообщил, что по субботам в школы родители смогут приходить свободно, в отличие от будних дней, когда их не пускают дальше вахты. "Уровень безопасности в будни дни сохраним, а если родителям хочется поговорить с учителем — то в шестой школьный день", — отметил Карпенко.

Вся система образования имеет шестидневную рабочую неделю, поэтому, по сути, нововведений в этом вопросе не так много.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра образования, он общался с родителями в некоторых школах и задавал им "каверзные вопросы".

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