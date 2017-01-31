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В Гродно будут судить бомжа, задушившего давшую ему поесть пенсионерку

01.02.2017 12:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. В Гродненском областном суде 6 февраля начнется слушание уголовного дела в отношении бомжа, жестоко убившего пожалевшую его престарелую женщину.

Как сообщили в облсуде, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. 2, 12 ч. 2 ст. 139 УК, ч. 3 ст. 207 УК (убийство, заведомо престарелого, сопряженное с разбоем; применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой), совершенный с проникновением в жилище, совершенный повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч. 2 ст. 212 УК (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно), ст. 415 УК (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы).

Напомним, вечером 28 июля прошлого года в дачном доме на окраине Гродно местный житель обнаружил убитой свою 76-летнюю мать. По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого за истязание и угрозу убийством 30-летнего мужчину без определенного места жительства и рода занятий. В ходе следственных действий было установлено, что убийство он совершил около 22 часов 26 июля.

По информации милиции, обвиняемый знал пенсионерку на протяжении нескольких месяцев. Как-то даже помог занести ей в дом тяжелый пакет из магазина. Не имея средств к существованию, он вспомнил о женщине и явился на дачный участок. В ответ на мольбы о том, что нечего есть, она покормила его, после чего мужчина напал на пенсионерку, повалил на пол и задушил, сломав при этом несколько ребер. Забрал 50 рублей и ключи от гродненской квартиры, в которую наведался в ночь убийства, выкрав оттуда золотые изделия.

Задержали подозреваемого сотрудники ОМОН в притоне, где он распивал спиртные напитки.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. В Гродненском областном суде 6 февраля начнется слушание уголовного дела в отношении бомжа, жестоко убившего пожалевшую его престарелую женщину. ...

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