МИНСК, 1 фев — Sputnik. Министерство образования Беларуси опубликовало в среду проект изменений в Кодекс об образовании, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Карпенко.



© Sputnik/ Виктор Толочко Министр образования прокомментировал скандал в минской школе

Изменения в Кодексе об образовании Карпенко анонсировал в январе: в документ предполагается внести ряд изменений, которые затронут как дошкольное, так среднее и высшее, а также профессиональное образование.

"Мы сделали определенный документ, который можно рассматривать. Мы хотели бы, чтобы общественность высказала свое мнение. Заинтересованы в том, чтобы люди высказывали свои позиции", — рассказал Карпенко и добавил, что изменения уже опубликованы на сайте ведомства.

Министр подчеркнул: сейчас продолжается подготовка проекта, который до июля будет внесен в Палату представителей для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

Как отметил Карпенко, ряд полномочий в соответствии с новым Кодексом будет передан школам или местным органам власти — в том числе и вопрос о принятии ребенка в школу с пяти лет, который сейчас решается на уровне министерства. Смогут без вмешательства ведомства сдавать досрочно на определенные категории и педагоги.