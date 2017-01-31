|
СК России: депутат заявил, что выставка белорусского фотографа пропагандирует "Правый сектор"
01.02.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Белорусскому фотографу Александру Васюковичу сегодня пришло письмо от СК России по Москве, сообщил фотограф на своей странице в «Фэйбуке». Следственный комитет сообщает, что проводит проверку по выставке «Прямой взгляд», которая прошла у белоруса в 2016 году.
В письме, подписанном следователем Морозенко, говорится: идет проверка по обращению депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка города Москвы Дмитрия Захарова. Депутат считает, что на выставке «Прямой взгляд» демонстрировались работы, пропагандирующие запрещенную в России организацию «Правый сектор». Авторы выставки — фотографы Сергей Лойко и Александр Васюкович.
Белорусского фотографа просят прибыть в следственный отдел по Таганскому району Москвы для объяснений.
— Письмо получил сегодня по электронной почте. Направил ответ, что живу в Беларуси и не могу приехать в Москву в ближайшее время, — отметил в разговоре с TUT.BY Александр Васюкович.
Напомним: белорусский фотограф участвовал на выставке в Москве, которая проводилась в Центре документальной фотографии FOTODOCС.
28 сентября во время творческой встречи с Александром Васюковичем российский художник Антон Беликов достал баллончик и
На следующий день на выставке появился депутат муниципалитета Дмитрий Захаров. Он пришел с трехлитровой банкой, наполненной томатным соком. На банке была наклейка: «Кровь детей Донбасса, убитых украинской армией».
В выставке Александр Васюкович участвовал с фотографиями проекта «Фото на память». Автор так его описывает:
«Во время работы на востоке Украины многие солдаты просили меня сфотографировать их на память. Я фотографировал и отправлял получившиеся снимки людям, которые на них изображены, их детям, женам, друзьям. Мы каждый день видим разные фото «на память» в интернете. Но какая история стоит за фотографией человека, который ушел на фронт?
Вернувшись в Минск, я писал тем, кого снимал, спрашивал, как у них дела, как дела у других героев. Когда кто-то не отвечал и не заходил в соцсети долгое время, становилось понятно, что что-то не так…
Затем я отобрал фотографии, приехал в Киев и встретился с выжившими. Вместе с ними мы осматривали кадры и отмечали погибших.
Этот проект в жесткой форме показывает, что война и люди, которые ответственны за нее, просто вычеркивают этих ребят из жизни, ставя на них такие же, как на фотографиях, кресты".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскому фотографу Александру Васюковичу пришло письмо от СК России по Москве. Следственный комитет сообщает, что проводит проверку по выставке "Прямой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии