В настоящее время профилактика — это единственный способ ограничения распространения ВИЧ-инфекции. Образование является наиболее важным инструментом для снижения личной уязвимости перед ВИЧ-инфекцией.

В нашей школе ежегодно составляется план работы по профилактике ВИЧ/СПИДа, который включает в себя проведение ежемесячных профилактических, просветительских мероприятий. Мы стараемся использовать различные формы и методы работы: анкетирование, интерактивные игры, информ-дайджесты, занятия с элементами тренинга и др.

Волонтеры работают по принципу «равный обучает равного», который ориентирован на передачу знаний, формирование эмоционального отношения к определенным способам поведения, усвоение учащимися устойчивых образцов адаптивного поведения в области ЗОЖ, а также готовности действовать конструктивно в отношении собственного здоровья.

На данный момент волонтерами разработано 4 занятия по профилактике ВИЧ-инфекции, которые направлены на работу с разными возрастными категориями.

Опрос участников образовательного процесса по изучению различных форм работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции показал, что лидирующие позиции уже не первый год удерживает работа, организованная волонтерами «равного обучения». Среди преимуществ данной формы работы опрошенные называют возможность активного взаимодействия, интересную подачу материала, учет проблем, которые непосредственно интересуют аудиторию.

Изучение уровня знаний участников образовательного процесса по проблеме профилактики ВИЧ доказало эффективность работы, организованной в школе. Анализ результатов анкетирования показал, что респонденты в достаточной мере владеют теоретическими знаниями по проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа. Практически не допускают ошибок в разграничении понятий ВИЧ и СПИД, четко определяют пути передачи инфекции. Около 78% опрошенных знают способы безопасного оказания первой медицинской помощи, 22% допускали незначительные ошибки при ответах. 100% опрошенных правильно назвали способы и сроки диагностики при подозрении на заражение ВИЧ, сообщили о возможности анонимного обследования, назвали учреждения, где можно пройти обследование.

Учащиеся в полной мере владеют информацией о безопасном поведении в быту, при совместном времяпрепровождении в учебном заведении, в ситуации неформального общения с ВИЧ-инфицированным. Тем не менее, толерантность в отношении людей, живущих с ВИЧ, далеко не всегда прослеживается в ответах опрошенных, т.е. мы сталкиваемся с ситуациями, когда знание не стало убеждением, личной позицией респондента. Поэтому одной из первоочередных задач на новый учебный год является формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.

Е.П.БЕЛИКОВА,

педагог-психолог

ГУО «Межисетская СШ».