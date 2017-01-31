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Об этом надо знать
01.02.2017 — Новости Общества | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)
В настоящее время профилактика — это единственный способ ограничения распространения ВИЧ-инфекции. Образование является наиболее важным инструментом для снижения личной уязвимости перед ВИЧ-инфекцией.
В нашей школе ежегодно составляется план работы по профилактике ВИЧ/СПИДа, который включает в себя проведение ежемесячных профилактических, просветительских мероприятий. Мы стараемся использовать различные формы и методы работы: анкетирование, интерактивные игры, информ-дайджесты, занятия с элементами тренинга и др.
На данный момент волонтерами разработано 4 занятия по профилактике ВИЧ-инфекции, которые направлены на работу с разными возрастными категориями.
Опрос участников образовательного процесса по изучению различных форм работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции показал, что лидирующие позиции уже не первый год удерживает работа, организованная волонтерами «равного обучения». Среди преимуществ данной формы работы опрошенные называют возможность активного взаимодействия, интересную подачу материала, учет проблем, которые непосредственно интересуют аудиторию.
Учащиеся в полной мере владеют информацией о безопасном поведении в быту, при совместном времяпрепровождении в учебном заведении, в ситуации неформального общения с ВИЧ-инфицированным. Тем не менее, толерантность в отношении людей, живущих с ВИЧ, далеко не всегда прослеживается в ответах опрошенных, т.е. мы сталкиваемся с ситуациями, когда знание не стало убеждением, личной позицией респондента. Поэтому одной из первоочередных задач на новый учебный год является формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.
Е.П.БЕЛИКОВА,
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В настоящее время профилактика — это единственный способ ограничения распространения ВИЧ-инфекции. Образование является наиболее важным инструментом для...
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