МИНСК, 1 фев — Sputnik. Галину Игнатович, которая протестовала на башенном кране в микрорайоне Лебяжий и была госпитализирована после акции протеста, выписали из больницы.

Пенсионерка забралась на башенный кран, провела там несколько часов, требуя компенсацию за снос своего дома После того, как начальник ГУВД Александр Барсуков пообещал ей организовать личную встречу с председателем Мингорсполкома Андреем Шорцем, она спустилась на землю.

"Перенервничавшей женщине была оказана необходимая помощь, после чего родственники забрали данную пациентку домой", — сообщили Sputnik в среду в больнице скорой помощи Минска.

В свою очередь в суде Центрального района Минска рассказали, что дата очередного судебного разбирательства, связанного с делом Игнатович еще не назначена, ранее в СМИ называлась дата — 6 февраля.

"В пятницу, 3 февраля, в 10:50 состоится опрос сторон спора, выяснение позиций по заявленным требованиям, и после этого суд назначит дату судебного заседания", — сказали в суде.

Ранее Sputnik сообщал, что застройщик "Тапас" направил в суд Центрального района Минска иск о выселении членов семьи Игнатовичей из частного дома с предоставлением другого жилого помещения. Суд удовлетворил исковые требования и по решению суда собственникам предоставлено три двухкомнатные квартиры в домах по улицам Выготской, Руссиянова, проспекту газеты "Звязда", от этой компенсации собственники отказались.