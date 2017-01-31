Брестский горисполком объявил общественное обсуждение проекта изменения облика площади Ленина. Старые ели планируется срубить, а на их месте высадить «молодняк».



По информации исполкома, деревьям, которые планируется срубить, около 70-ти лет. Фото: Брестский горисполком

Пойти на такой шаг городские власти вынудило ветхое состояние деревьев на центральной площади города.

«Время и неблагоприятная экология придали им статус эстетически непривлекательных и аварийных, а значит — опасных для жизни и здоровья горожан. Немалую роль в этом играет и потепление: жаркие летние дни не самым лучшим образом сказываются на состоянии вечнозеленых красавиц, привыкших к более суровому климату», — указано в пресс-релизе, размещенном на сайте исполкома.

Руководство города рассматривает возможность замены 22-х старых деревьев на новые, более молодые и устойчивые к современному климату и городским условиям. Новые ели будут высажены из кадок.



Архивное фото площади Ленина. Фото: Брестский горисполком

«С градостроительной точки зрения деревья должны быть соразмерны площади. Исходя из этого, новые представители вечнозеленого „обрамления“ будут так называемыми крупномерами (высотой не менее 3−5 метров). <…> Замена елей, которые произрастают в рядовой посадке вдоль жилых домов на площади Ленина, планируется весной этого года. Остальные деревья, находящиеся в приемлемом состоянии, будут сохранены и приведены в надлежащий вид с помощью обрезки и других агротехнических мероприятий», — говорится в информационном сообщении.

Свое мнение по этому вопросу можно высказать в обращении, направив его на адрес электронной почты: gik@brest.by с пометкой «Общественное обсуждение».