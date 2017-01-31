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На площади Ленина в Бресте планируют заменить старые ели на новые
01.02.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Брестский горисполком объявил общественное обсуждение проекта изменения облика площади Ленина. Старые ели планируется срубить, а на их месте высадить «молодняк».
Пойти на такой шаг городские власти вынудило ветхое состояние деревьев на центральной площади города.
«Время и неблагоприятная экология придали им статус эстетически непривлекательных и аварийных, а значит — опасных для жизни и здоровья горожан. Немалую роль в этом играет и потепление: жаркие летние дни не самым лучшим образом сказываются на состоянии вечнозеленых красавиц, привыкших к более суровому климату», — указано в пресс-релизе,
Руководство города рассматривает возможность замены 22-х старых деревьев на новые, более молодые и устойчивые к современному климату и городским условиям. Новые ели будут высажены из кадок.
«С градостроительной точки зрения деревья должны быть соразмерны площади. Исходя из этого, новые представители вечнозеленого „обрамления“ будут так называемыми крупномерами (высотой не менее 3−5 метров). <…> Замена елей, которые произрастают в рядовой посадке вдоль жилых домов на площади Ленина, планируется весной этого года. Остальные деревья, находящиеся в приемлемом состоянии, будут сохранены и приведены в надлежащий вид с помощью обрезки и других агротехнических мероприятий», — говорится в информационном сообщении.
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Горисполком объявил общественное обсуждение инициативы.
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