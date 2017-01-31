31 декабря житель Жлобина Владимир снял на камеру видео с участием двух летящих в небе самолетов. С земли все выглядело немного странно и пугающе, так как воздушные суда прошли друг от друга совсем близко, и судя по конденсационному следу, который, оставляют за собой все летательные аппараты, едва не пересеклись. Мужчина отправил видеоматериал корреспондентам БЕЛТА , они, в свою очередь, взяли комментарий у специалистов .

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Начальник Минского районного диспетчерского центра «Белаэронавигации» Александр Барташевич комментируя видео успокоил — угрозы столкновения самолетов в небе над Жлобином 31 января не было.

«Задача авиадиспетчера — обеспечить безопасный интервал между воздушными судами. Он может быть как вертикальный (воздушные суда расходятся на разных эшелонах), так и горизонтальный. Горизонтальный интервал — 10 км между воздушными судами, вертикальный — тысяча футов (300 м). Даже очень опытный человек не может с земли определить высоту самолета визуально. Когда самолет находится на высоте 35 тыс. футов и расходится с другим самолетом с интервалом в 1 тыс. футов, с земли кажется, что они находится в одной точке», — пояснил специалист.

Александр Барташевич уточнил, что безопасный интервал между судами контролируется как бортовыми системами самолетов, так и с земли — локаторы получают информацию о высоте самолета. И если происходит нарушение, это фиксируют две не связанные друг с другом системы.

«Такой факт невозможно пропустить или утаить. Есть средства контроля, которые находятся на воздушном судне: специальная аппаратура, которая определяет расстояние до других судов. И если оно небезопасно — дает команду экипажу, чтобы разойтись. То же делает и наземная система. Если интервал был нарушен — по прилету экипаж докладывает об этом нарушении, и авиакомпания это дело расследует. Точно так же о нарушении докладывают и наземные службы», — рассказал он.