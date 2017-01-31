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Врачи будут бесплатно консультировать гомельчан по скайпу

01.02.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Новую услугу гомельчанам предлагают в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Каждый четверг по скайпу можно получить бесплатные консультации врачей.

Свои вопросы можно задать, обратившись к аккаунту health@gmlocge.by.

2 и 16 февраля в Skype-консультации дежурят врачи-валеологи (специалисты по здоровому образу жизни), 9 и 23 февраля — психологи отдела общественного здоровья. Звонить можно с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00.

Консультации проводятся на бесплатной основе.

 
 
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Новую услугу гомельчанам предлагают в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Каждый четверг по скайпу можно получить бесплатные...

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