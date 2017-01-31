Новую услугу гомельчанам предлагают в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Каждый четверг по скайпу можно получить бесплатные консультации врачей.

Свои вопросы можно задать, обратившись к аккаунту health@gmlocge.by.

2 и 16 февраля в Skype-консультации дежурят врачи-валеологи (специалисты по здоровому образу жизни), 9 и 23 февраля — психологи отдела общественного здоровья. Звонить можно с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00.

Консультации проводятся на бесплатной основе.