Реконструировать танцплощадку «Встреча» в парке Челюскинцев планируют к лету 2017 года, сообщили агентству « Минск-Новости » в УП «Минскзеленстрой».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как пояснил генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич, приступить к работам намечено в марте. Торги на определение подрядчика уже объявлены.

Реконструкция пройдет в существующих границах танцплощадки. В частности, над сценой, которую построят заново, и частично над остальной частью площадки смонтируют новый купол. Также на всей территории уложат удобное покрытие, по периметру установят скамейки для отдыха, появится освещение.

Существующее здание, прилегающее к площадке, реконструируют: прежними останутся фундамент и наружные стены, полностью заменят крышу, перегородки и стены внутри. Там разместятся комнаты для переодевания, гримерки. Предусмотрено создание помещения кассы.

Помимо дискотек на сцене обновленной танцплощадки можно будет проводить концерты и другие массовые мероприятия.