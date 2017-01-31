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Новый купол, пол и гримерки. Танцплощадку в парке Челюскинцев хотят реконструировать к лету
01.02.2017 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Реконструировать танцплощадку «Встреча» в парке Челюскинцев планируют к лету 2017 года, сообщили агентству «
Как пояснил генеральный директор предприятия Игорь Кушнеревич, приступить к работам намечено в марте. Торги на определение подрядчика уже объявлены.
Реконструкция пройдет в существующих границах танцплощадки. В частности, над сценой, которую построят заново, и частично над остальной частью площадки смонтируют новый купол. Также на всей территории уложат удобное покрытие, по периметру установят скамейки для отдыха, появится освещение.
Существующее здание, прилегающее к площадке, реконструируют: прежними останутся фундамент и наружные стены, полностью заменят крышу, перегородки и стены внутри. Там разместятся комнаты для переодевания, гримерки. Предусмотрено создание помещения кассы.
Помимо дискотек на сцене обновленной танцплощадки можно будет проводить концерты и другие массовые мероприятия.
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Приступить к работам намечено в марте.
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