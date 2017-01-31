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Детский хоспис - это не смерть, это жизнь. Диалог, которого мы избегаем

01.02.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Почему детский хоспис — это про жизнь, а не про смерть, как балансировать родителям, у которых в семье, кроме больных детей, требующих много внимания, есть здоровые дети, что такое паллиатив и почему его не надо бояться, — на эти и другие вопросы пользователей TUT.BY в рамках нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» ответили сотрудники ОБО «Белорусский детский хоспис».

Врач-педиатр Ольга Дмитрачкова и психолог Ольга Захария рассказали о том, почему детский хоспис остается общественной организацией, на какие деньги существует, в чем отличие их структуры от взрослого хосписа, а также о своих источниках позитива в нелегкой работе и о том, как переживают смерть своих подопечных.

Полная версия разговора в студии — на нашей странице в Фейсбук, где прошла прямая трансляция, здесь мы публикуем краткую версию эфира.

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Почему детский хоспис - это про жизнь, а не про смерть, как балансировать родителям, у которых в семье, кроме больных детей, требующих много внимания, есть здоровые...

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