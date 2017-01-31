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Жителю Освеи за отрезанную голову муфлона дали год тюрьмы

01.02.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1фев – Sputnik. Суд Верхнедвинского района вынес приговор отцу и сыну из поселка Освея, их признали виновными в браконьерстве, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Жителю Освеи за отрезанную голову муфлона дали год тюрьмы
© flickr.com/ Sarah Murray
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В начале июня 2016 года родственников задержали с сетями на озере Освейском во время нерестового запрета. 

"За незаконное рыболовство сын с отцом приговорены судом к полутора годам лишения свободы условно каждый, им нужно выплатить солидарно с выплатой 840 рублей штрафа, а также возместить вред в размере более 15 тысяч рублей", – сообщили в инспекции. 

Там также рассказали, что в ходе этого судебного разбирательства рассматривалось еще одно правонарушение, совершенное младшим из обвиняемых. Согласно материалам дела мужчина похитил из вольера охотхозяйства "Красный бор" голову погибшего муфлона, который пал в стычке с другими особями. 

"Мужчина позарился на его рога – проник за ограду вольера, разделал тушу и хотел скрыться с трофеем, однако был задержан", — сообщили в Госинспекции.

По факту хищения суд назначил ему один год лишения свободы, отметили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец и сын из Верхнедвинского района попали под следствие за браконьерскую рыбалку во время нереста.

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