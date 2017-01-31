МИНСК, 1фев – Sputnik. Суд Верхнедвинского района вынес приговор отцу и сыну из поселка Освея, их признали виновными в браконьерстве, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

В начале июня 2016 года родственников задержали с сетями на озере Освейском во время нерестового запрета.

"За незаконное рыболовство сын с отцом приговорены судом к полутора годам лишения свободы условно каждый, им нужно выплатить солидарно с выплатой 840 рублей штрафа, а также возместить вред в размере более 15 тысяч рублей", – сообщили в инспекции.

Там также рассказали, что в ходе этого судебного разбирательства рассматривалось еще одно правонарушение, совершенное младшим из обвиняемых. Согласно материалам дела мужчина похитил из вольера охотхозяйства "Красный бор" голову погибшего муфлона, который пал в стычке с другими особями.

"Мужчина позарился на его рога – проник за ограду вольера, разделал тушу и хотел скрыться с трофеем, однако был задержан", — сообщили в Госинспекции.

По факту хищения суд назначил ему один год лишения свободы, отметили в ведомстве.