МИНСК, 1 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши прекратило финансирование телеканала "Белсат, вещающего из Польши на территорию Беларуси, сообщило "Радыё Свабода" со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время "Белсат" частично финансируется за счет средств Польского общественно телевидения TVP, частью которого и является канал.

"Соглашение между МИД Польши и Польским телевидением о создании телеканала "Белсат" отменено", — сообщил накануне в статье, опубликованной в польской газете Rzeczpospolita , госсекретарь в делах безопасности, восточной и европейской политики польского МИД Марек Зюлковский.

Он заметил, что польская дипломатия рассчитывает на более продуктивное развитие отношений с Минском по официальным каналам. В частности на то, что белорусские власти выполнят предварительную договоренность о ретрансляции на территории республики польского канала TVP Polonia.

"Мы охотно начнем дискуссию с опытной белорусской командой "Белсата", как изменить это СМИ, чтобы оно могло найти подходящего спонсора и престиж важного средства белорусской коммуникации", — написал Зюлковский.



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"Белсат" был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД и должен был вещать на белорусскую аудиторию. Информация о возможном существенном сокращении финансирования и переводе канала с белорусского на русский язык, появилась в декабре. Она вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Были организованы многочисленные акции оппозиции в защиту канала.

В настоящее время в Варшаве находиться делегация Палаты представителей Национального собрания. В ходе визита запланированы встречи с руководством Сейма и Сената польского парламента, руководством и членами польско-белорусской парламентской группы.

Глава белорусской делегации председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий отметил, "это первый парламентский визит в Польшу за последние много лет".