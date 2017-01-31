Местные власти будут контролировать качество образования, а школы получат больше полномочий. Такие нормы могут появиться в Кодексе об образовании, рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Проект кодекса уже вынесли на общественное обсуждение . Его можно найти на сайте Министерства образования в разделе «В центре внимания», рубрике — «Обсуждаемые документы».

Напомним , Минобразования также планирует внести в кодекс нормы о том, что школьники могут идти в первый класс с 5 лет, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9 — 11 классов, но и для 5 — 8 классов, наполняемость классов увеличат до 30 учеников. Также планируется сократить и количество видов учреждений образования. Речь идет о вечерних школах, учебно-производственных комбинатах и комплексах «детский сад — школа». Что касается последних, за учреждениями общего среднего образования при этом останется право реализовывать программы дошкольного образования.

По словам Игоря Карпенко, в рамках новой редакции кодекса предлагается расширить полномочия школ. Им дадут право решать, кто именно из детей сможет начать учебу в 5 лет.

— Например, муссировали тему о том, смогут ли с пяти лет дети идти в школу. У нас и сегодня иногда принимают такие решения. Кто их принимает? Раньше необходимо было писать письмо в Министерство образования и проходить согласования. Что, министр лучше конкретной психологической службы школы, родителей и медиков знает, какого ребенка зачислить в школу, а какого — нет? Они лучше знают эти вопросы, поэтому эти права будут им делегированы, — объяснил Игорь Карпенко.

Также ведомство предлагает учителям досрочно сдавать экзамены на более высокую категорию без согласования с министерством.

— Допустим, учитель хочет сдать экзамен на категорию досрочно. Сегодня нужно писать письмо в министерство, и министр должен лично дать разрешение на это. Давайте скажем откровенно: тогда либо надо этого учителя к себе звать, чтобы с ним беседовать и принимать осознанное решение, либо это формальная подпись, которая ничего по сути не решает. Наверное, местные органы власти, образовательные структуры и само учреждение лучше знают, какой учитель способен сдать этот экзамен на более высокую категорию. Поэтому эти полномочия мы тоже перераспределим, — подчеркнул министр.

За местными исполнительными и распорядительными органами может быть закреплено право контролировать качество образования.

— Это не только экзамены, это мониторинги, срезы, использование определенных методических наработок и так далее. Это широкий спектр, — ответил министр на вопрос о том, на каком уровне местные исполнительные и распорядительные органы будут проводить этот контроль.

Депутат Игорь Марзалюк заметил, что также в новой редакции кодекса одной строкой есть предложение о том, что на должность ректора будут выдвигать несколько кандидатур.

— Праблема акадэмічнай аўтаноміі і акадэмічных свабод — гэта вельмі важная праблема. Яна павінна вырашацца ў тым ліку на заканадаўчым узроўні. Дарэчы, у Кодэкс гэта норма ўнесена: аб тым, што прадугледжана вылучэнне некалькіх кандыдатур на пасаду рэктара. Значыць, усё ж такі выбіраць будзем. Прапанова ёсць, там прапісана адным радком, — заметил он.

Депутат обратил внимание, что рабочая группа, которая изучает изменения в кодексе, внимательно все читает и ставит много вопросов по дефинициям и корректности некоторых определений.

— Нас многія называюць «кнопкадавамі». Кнопкадаўства звычайнага з гэтым кодэксам не будзе. Таму што ёсць прынцыповыя пазіцыі, якія кожны з нас будзе адстойваваць, — сказал он.

По поводу того, какие позиции на его взгляд нужно в документе учесть, а какие — нет, Игорь Марзалюк заметил, что Кодекс об образовании не должен все жестко регламентировать. Это должен быть рамочный закон.

Игорь Карпенко напомнил, что до июля 2017 года проект кодекса планируют внести в Палату представителей.

— Понятно, что мы хотели бы, чтобы общественность тоже высказалась в определенной мере (по поводу изменений в кодекс. — Прим. TUT.BY). Я выезжал в регионы, активно общаюсь с нашей педагогической общественностью, профессионалами, которые работают на разных ступенях нашей образовательной системы. Мы заинтересованы в том, чтобы люди высказали свои позиции, — сказал он.