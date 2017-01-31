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В детский сад – как на праздник!
01.02.2017 — Новости Общества | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)
В дошкольных учреждениях малыши проводят большую часть своего времени. Здесь они играют и учатся, с каждым днем познавая что-то новое, знакомятся и находят первых в их жизни друзей. Очень важно, чтобы для этого была создана благоприятная психологическая атмосфера, а также организована правильная предметно-развивающая среда.
Индивидуальный подход, любовь, искренность и открытость – неизменные составляющие в работе педагогов. Обучая детей, они ставят перед собой задачи развития речи, умственного, физического воспитания, творческих способностей. Воспитатели стремятся проводить занятия в увлекательной и необычной форме, в основном игровой, что способствует быстрому усвоению материала. Большое внимание в учреждении уделяется и укреплению здоровья малышей, снижению уровня заболеваемости.
Одной из традиций детского сада стала работа адаптационной группы, которая функционирует в летний период. Посещают её малыши совместно со своими родителями. Происходит знакомство с воспитателями, учебно-игровым процессом, общей атмосферой и обстановкой. В результате у мам и пап складывается определенное мнение об учреждении, где в последующем их ребенок будет находиться. Но самое главное – период адаптации у детей после посещения такой группы проходит легко и безболезненно. Да так, что через некоторое время малыши не спешат уходить домой, а просят своих родителей разрешить ещё немного поиграть в детском саду.
Познакомившись с дружным коллективом, а также его маленькими воспитанниками сразу осознаешь достоверность сказанных местной жительницей слов: «Сюда дети ходят как на праздник! С улыбками и всегда хорошим настроением!»
Александра ОРЛОВА.
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В дошкольных учреждениях малыши проводят большую часть своего времени. Здесь они играют и учатся, с каждым днем познавая что-то новое, знакомятся и находят первых в...
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