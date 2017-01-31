В дошкольных учреждениях малыши проводят большую часть своего времени. Здесь они играют и учатся, с каждым днем познавая что-то новое, знакомятся и находят первых в их жизни друзей. Очень важно, чтобы для этого была создана благоприятная психологическая атмосфера, а также организована правильная предметно-развивающая среда.



ГУО «Ясли-сад аг.Речки» осуществляет свою деятельность с 1984 года. На сегодняшний день здесь функционируют 4 группы дошкольного возраста, которые посещают 66 воспитанников. Кроме этого, на базе детского сада находятся первый и второй классы, численностью 13 и 6 ребят соответственно. В учреждении работает сплоченный коллектив творческих и ответственных людей. Многие из них трудятся практически с самого основания – настоящие профессионалы своего дела! К таким сотрудникам можно отнести заведующего Аллу Валуеву и заместителя заведующего Нину Мельникову. А вот истинный старожил – помощник воспитателя Любовь Волкова, посвятившая детскому саду целых 33 года! Среди опытных работников и воспитатель старшей группы Татьяна Гармашова, а также заместитель заведующего по хозяйственной части Татьяна Снытко. Из молодых – воспитатели Виктория Шустикова, Людмила Демичева. Есть и молодой специалист, Мария Дрыго, которая уже успела проявить свои педагогические способности. Да и что тут удивительного – есть ведь у кого учиться!

Индивидуальный подход, любовь, искренность и открытость – неизменные составляющие в работе педагогов. Обучая детей, они ставят перед собой задачи развития речи, умственного, физического воспитания, творческих способностей. Воспитатели стремятся проводить занятия в увлекательной и необычной форме, в основном игровой, что способствует быстрому усвоению материала. Большое внимание в учреждении уделяется и укреплению здоровья малышей, снижению уровня заболеваемости.

Не так давно детский сад принял участие в районном конкурсе «Безопасное детство» среди учреждений дошкольного образования, где стал победителем в номинации «Уголок безопасности», а в номинации «Видеоролик «Гордимся, что научили» занял второе место. По словам заведующего, формированию у детей опыта безопасного поведения уделяется особое внимание. Именно с этой целью в учреждении была создана специальная комната по основам безопасности. Здесь представлены многие тематические материалы по правилам дорожного движения и обращения с огнем, здоровому образу жизни, а также плакаты и настольные игры. Благодаря такому яркому наглядному пособию дети значительно быстрее запоминают простые истины. Малыши с удовольствием принимают участие в образовательных занятиях, беседах и играх, организованных педагогами.

Одной из традиций детского сада стала работа адаптационной группы, которая функционирует в летний период. Посещают её малыши совместно со своими родителями. Происходит знакомство с воспитателями, учебно-игровым процессом, общей атмосферой и обстановкой. В результате у мам и пап складывается определенное мнение об учреждении, где в последующем их ребенок будет находиться. Но самое главное – период адаптации у детей после посещения такой группы проходит легко и безболезненно. Да так, что через некоторое время малыши не спешат уходить домой, а просят своих родителей разрешить ещё немного поиграть в детском саду.

Познакомившись с дружным коллективом, а также его маленькими воспитанниками сразу осознаешь достоверность сказанных местной жительницей слов: «Сюда дети ходят как на праздник! С улыбками и всегда хорошим настроением!»

Александра ОРЛОВА.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.