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В Беларуси могут сократить срок обучения до 4-4,5 лет еще по 50 специальностям в вузах
01.02.2017 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Обучение по около 50 специальностям в вузах могут сократить до 4 — 4,5 лет. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко.
— Есть специальности, по которым мы можем готовить 4−4,5 года. Это уже в практике внедрено. Порядка 50 специальностей мы можем еще посмотреть по поводу перевода на сокращенный срок обучения, — сказал он.
О каких именно специальностях идет речь, министр не сказал. Однако обратил внимание, что есть специальности, которых сокращение сроков обучения не коснется.
— В первую очередь, это медицинские специальности, специальности ядерной энергетики, есть некоторые творческие специальности, например, архитектура, скульптура и так далее, где требуется более длительная подготовка, — объяснил он.
Игорь Карпенко также сообщил, что учебные планы и программу в вузах предлагают сделать примерными. Это позволит учреждениям образования быть более самостоятельными и учитывать интересы тех, кто заказывает у вузов кадры.
— Допустим, министерство промышленности закажет подготовить каких-то специалистов в БГУИРе. Они могут скорректировать на основе этого примерный план и программу. Здесь главный прицел должен быть на практико-ориентированный подход и, конечно, соблюдение определенных важных позиций в системе высшего образования — фундаментальность, гуманитарный блок, — подчеркнул министр.
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Однако это новшество не коснется медицинских специальностей, специальностей, связанных с ядерной энергетикой, архитектурой и скульптурой.
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